Zeci de posturi vacante la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău face din nou angajări. Sunt disponibile 34 de posturi, majoritatea pentru asistenţi medicali generalişti. E nevoie, printre altele, şi de infirmiere, îngrijitoare curăţenie, contabil, referenţi, şofer sau brancardier. Pentru toate posturile pe durată nedeterminată, dosarele de concurs se depun până în data de 11 ianuarie 2019, la serviciul RUNOS, etajul 3, camera 386, de luni până joi între orele 7 - 15,30 şi vineri între orele 7 - 13.

Bibliografia pentru concursuri se găsește afișată la avizier și pe site-ul spitalului www.spitalzalau.ro.

Taxa de participare la concurs este 50 de lei, iar candidații care se înscriu pentru mai multe concursuri vor plăti o taxă suplimentară de 10 lei pentru fiecare concurs în parte.

Alte relații suplimentare se pot obține de la serviciul R.U.N.O.S., telefon 0260/616920 sau 0752269700, int.112 – biroul personal.

Se caută asistenţi medicali generalişti

În zilele de 28-30 ianuarie 2019 se va organiza concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Neonatologie şi a unui post de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Pediatrie.

În zilele de 05-07 februarie 2019 se scot la concurs alte două posturi de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată, in cadrul Secției Obstetrică-ginecologie şi in cadrul Comp. Oftalmologie.

În zilele de 12-14 februarie 2019 are loc concurs pentru un post de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Ortopedie-traumatologie.

În zilele de 19-21 februarie 2019 e scos la concurs un post de asistent medical generalist principal pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Cardiologie.

În zilele de 26-28 februarie 2019 sunt puse la bătaie trei posturi de asistenți medicali generaliști principali pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției ATI şi un post de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției ATI.

De asemenea, în zilele de 4, 6 şi 8 martie 2019 are loc concursul pentru ocuparea a trei posturi de asistenți medicali generaliști pe perioadă nedeterminată in cadrul UPU-SMURD şi a unui post cu jumătate de normă de asistent medical generalist pe durată nedeterminată, in cadrul UPU-SMURD.

În zilele de 12-14 martie 2019 se organizează concurs pentru patru posturi de asistenți medicali generaliști principali pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Chirurgie generală.

În 18,20 şi 22 martie 2019 se scot la concurs două posturi de asistenți medicali generaliști pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Pneumologie.

Alte două posturi de asistenți medicali generaliști pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Neurologie sunt scoase la concurs în zilele de 26-28 martie 2019, iar în zilele de 1,3 şi 5 aprilie 2019 se organizează concurs pentru un post de asistent medical de laborator pe durată nedeterminată in cadrul Laboratorului de analize.

Lista posturilor vacante e lungă

Pe lângă posturile de asistent medical generalist, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău mai are nevoie şi de infirmiere, contabil, şofer sau fochist.

Astfel, în zilele de 29-31 ianuarie 2019 se scoate la concurs un post de referent de specialitate I pe durată nedeterminată in cadrul Serviciului Aprovizionare.

În zilele de 04-06 februarie 2019 se organizează concurs pentru un post de auditor intern I cu studii economice, pe durată nedeterminată in cadrul Compartimentului Audit public Intern şi un post de auditor intern I cu studii în domeniul medical, pe durată nedeterminată in cadrul Compartimentului Audit public Intern.

În zilele de 11-13 februarie 2019 e scos la concurs un post de fochist pe durată nedeterminată in cadrul Atelierului de întreținere și reparații.

În zilele de 18-20 februarie 2019 se organizează concurs pentru ocuparea unui

post de referent III pe durată determinată in cadrul Serviciului Statistică Medicală.

În zilele de 25-27 februarie 2019 e pus la bătaie un post de contabil IA pe durată nedeterminată in cadrul Serviciului Financiar Contabil.

În zilele de 05-07 martie 2019 are loc concurs pentru un post de referent IA pe durată nedeterminată in cadrul Serviciului Administrativ.

În zilele de 11-13 martie 2019 e programat concursul pentru un post de șofer I pe durată nedeterminată in cadrul Serviciului Administrativ.

În zilele de 19-21 martie 2019 are loc concursul pentru un post de economist IA pe durată determinată in cadrul Biroului evaluare-contractare servicii medicale.

În zilele de 9-11 aprilie 2019 sunt puse la bătaie un post de infirmieră pe perioadă nedeterminată in cadrul Compartimentului RMFB, un post de infirmieră pe perioadă nedeterminată in cadrul Compartimentului Nefrologie, un post de ingrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Neonatologie, un post de ingrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Pediarie, un post de ingrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată in cadrul Secției Obstetrică-ginecologie, un post de ingrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată in cadrul Compartimentului Oftalmologie.

În zilele de 16-18 aprilie 2019 este programat concurs pentru un post vacant de brancardier.