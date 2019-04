Zalăul are la dispoziţie 93 de milioane de lei pentru a se dezvolta în 2019

Bugetul municipiului Zalău, votat săptămâna trecută de consilierii locali şi structurat în două componente de bază – de funcționare și de dezvoltare, vine cu o noutate în 2019. Sumele alocate la Secţiunea dezvoltare sunt mult mai mari comparativ cu anii precedenţi, comparativ cu 2018 de exemplu este de trei ori mai mare. Pentru a face rost de mai mulţi bani pentru investiţii, admnistraţia locală a lăsat, anul acesta, angajaţii Primăriei şi pe cei ai instituţilor subordinate acesteia fără voucherele de vacanţă. Norma de hrană, obligatorie prin lege, se va acorda în continuare.

Veniturile Municipiului Zalău estimate pentru acest an sunt de 192.880.000 lei, fiind compuse din venituri proprii, venituri de la bugetul de stat, surse atrase din fonduri europene pentru dezvoltarea regională și excedentul bugetului local la 31decembrie 2018.

Cheltuielile, la rândul lor, sunt distribuite pe două categorii: cheltuielile de funcționare și cheltuielile de dezvoltare. În acest an, cheltuielile de funcționare sunt estimate la 98.965.000 lei și cuprind cheltuieli materiale, subvenții pentru transportul local, indemnizații pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora, sume alocate pentru centrul de zi, asistenţa socială şi protecția copilului, reparații străzi, învătământ, activități sportive și culturale, cheltuieli de personal. Bugetul alocat Secțiunii de dezvoltare este de 939.146.000 lei, cu aproape 600.000.000 lei mai mult decât în 2018.

“Am construit bugetul pornind de la ideea că taxele și impozitele, pe care trebuie să le achite contribuabilii din comunitatea noastră, să rămână la nivelul anilor anteriori, fiind majorate doar cu rata inflației, conform prevederilor legale. Am menținut o serie de facilități pe care le-am acordat și anul trecut cetățenilor municipiului Zalău și aici mă refer la gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale SC Transurbis SA, pentru elevi, pensionari și persoane cu dizabilități, bonificație de 10 la suta persoanelor fizice și de 5 la suta persoanelor juridice care au achitat integral, până în data de 31 martie 2019, taxele și impozitele aferente anului în curs, acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru clădiri ai căror proprietari efectuează izolarea termică din fonduri proprii, fiind scutiți de la plata impozitului pentru o perioadă de 5 ani, acordarea de reduceri la plata impozitului pentru clădiri nerezidențiale, la persoanele juridice, cu un procent de 0,1 la sută față de anul trecut și 0,3la sută față de anul 2016, rezultând o reducere în valoare absolută a impozitului pentru aceste tipuri de clădiri de 10 la sută, bonificația acordată investitorilor care crează noi locuri de muncă, conform schemei de minimis aprobată prin HCL nr. 241 din 24.08.2017. Am avut în vedere, angajamentul nostru privind alocarea sumei de 100 lei/elev, unităților de învățământ din municipiu, sumă ce poate fi folosită pentru consumabile și rechizite și care ajunge la o valoare de aproximativ, 1.200.000 lei. Am ținut cont de obligația pe care o avem de a acorda indemnizația de hrană pentru angajații primăriei și ai unităților subordonate primăriei, dar am renunțat la acordarea voucherelor de vacanță, care nu sunt obligatorii”, spune primarul Ionel Ciunt.

De menţionat că aproximativ 86 la sută din banii destinaţi dezvoltării oarşului provin din fonduri europene.

“La secțiunea de dezvoltare e o creștere de aproximativ trei ori față de anul trecut și este pentru prima dată când bugetul de dezvoltare e mai mare decât cel de funcționare și, ținând cont de proiectele pentru dezvoltare, banii alocați pentru învățământ și sănătate, credem că toate acestea vor duce la creșterea calității vieții cetățenilor noștri și la transformarea Zalăului într-un oraș modern și european” a concluzionat primarul Ionel Ciunt.