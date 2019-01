Zalăul are la dispoziţie 67 de milioane de euro pentru dezvoltare în 2019

Municipiul Zalău are, anul acesta, un buget de dezvoltare de aproape opt ori mai mare decât cel din 2018, spune primarul Ionel Ciunt. Potrivit acestuia, oraşul are la dispoziţie aproximativ 67 de milioane de euro pentru investiţii care să ridice nivelul de trai al zălăuanilor.

“ Pentru anul 2019, avem un buget de dezvoltare destul de consistent, în jur de 67 milioane de euro. Asta înseamnă un buget de aproape opt ori mai mare faţă de 2018. Sigur că acest buget de dezvoltare are trei componente importante: bani din bugetul local, surse din fondurile europene şi surse din fondurile guvernamentale, din banii alocaţi de Guvernul României pentru dezvoltarea localităţilor din ţară “, spune primarul Ionel Ciunt.

Artere rutiere importante reabilitate în 2019

Am stat de vorbă cu primarul Ionel Ciunt pentru a afla care sunt priorităţile administraţiei locale în 2019, care sunt investiţiile pe care le are în plan municipalitatea.

“Avem câteva obiective importante care vor demara în acest an, iar unele dintre ele chiar se vor materializa în acest an, mă refer la continuarea lucrărilor pe Bulevardul Mihai Viteazu, strada Gheorghe Doja şi strada Simion Bărnuţiu, finalizarea lucrărilor pe strada pe 22 Decembrie. Un proiect foarte important pentru municipiul nostru, pe bani europeni, este iluminatul public, un proiect de aproape cinci milioane de euro. Avem în vedere şi reabilitarea infrastructurii şcolare, precum şi construirea unei creşe pentru că nevoia comunităţii noastre impune aceste investiţii. În cartierul Meseş vom începe construirea unei creşe care o să aibă 55 de locuri şi ,desigur, blocul alimentar şi toate cele aferente acestui tip de proiect. Vom continua, de asemenea, cu izolarea termică, creşterea eficienţei energetice la cele 30 de blocuri pentru care avem finanţare. Toate aceste proiecte sunt proiecte ale Primăriei sau investiţii ale Primăriei Municipiului Zalău “, spune Ionel Ciunt.

Cinematograful Scala, şoseaua de centură şi magazinul Dedeman

“Pe lângă acestea, facem demersurile care se impun şi urmărim ceea ce se întâmplă cu începerea lucrărilor la cinematograful Scala, la centura ocolitoare, la construirea unui centru comercial în municipiu, la continuarea lucrărilor pentru trei blocuri ANL şi, sigur, un centru comercial Dedeman, aşa cum am promis în urmă cu un an şi cum ne-au promis investitorii ca vor începe această construcţie undeva în luna aprilie a acestui an “, a adăugat Ionel Ciunt.

“Acestea sunt câteva din obiectivele mari pe care ni le-am propus în 2019. Bineînţeles că, pe lângă aceste lucruri care vor schimba în bine viaţa în oraşul nostru, sunt şi celelalte lucruri de rutină: întreţinerea spaţiilor verzi, refacerea unor alei între blocuri, alei pietonale şi lucruri care ţin, desigur, de curăţenia în oraş “, spune primarul municipiului Zalău.