Rezultatele zilei la Miami: Maria Sakkari (GRE) vs. Olga Danilovic (SRB) - 6-1, 3-6, 6-4; Victoria Azarenka (BLR) vs. Dominika Cibulkova (SVK) - 6-2, 3-6, 6-4; Andrea Petkovic (GER) vs. Amanda Anisimova (USA) 4-6, 3-6; Samantha Stosur (AUS) vs. Evgeniya Rodina (RUS) 6-4, 6-2; Monica Puig (PUR) vs. Xiyu Wang (CHN) 3-6, 1-6.