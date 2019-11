Viorica Dăncilă, în vizită în Sălaj

Premierul Viorica Dăncilă s-a aflat ieri, 30 octombrie, în vizită electorală în judeţul Sălaj. Şeful Executivului a vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău şi Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără Bătrâneţe” din municipiu, după care a avut o serie de întâlniri cu electoratul în municipiu, la Buciumi şi la Jibou.

La întâlnirea premierului cu pensionarii sălăjeni, desfăşurată la Clădirea Transilvania, premierul a vorbit, în faţa sutelor de persoane prezente, depsre programul de guvernare anunţat de viitorul Executiv. În opinia sa, e un program de guvernare de austeritate, în care nu se regăsesc măsurile luate de actualul Guvern.



"Luni va fi votul pentru noul Guvern şi mă întrebam ce vor face parlamentarii noştri, indiferent de culoare politică? Vor vota împotriva românilor? Vor vota împotriva pensionarilor? Vor vota împotriva tinerilor? Vor vota împotriva dezvoltării acestei ţări? (...) Eu cred că toţi cei care vor vota acest program al austerităţii pentru România vor trebui să răspundă în faţa românilor. (...) Am citit programul de guvernare al celor care vor să vină la conducerea acestei ţări. Nu am regăsit creşterea punctului de pensie, nu am regăsit măsurile economice prin care să ne convingem copiii să se întoarcă în ţară alături de familie, nu am regăsit măsurile pentru agricultură, nu am regăsit măsurile spitale, nu am regăsit măsurile pentru comunităţile locale”, a declarat Viorica Dăncilă.