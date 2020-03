Vine primavara! Iata 5 pasi de pregatire a autovehiculului pentru sezonul cald!

Atunci cand se apropie primavara, trebuie sa te ocupi de foarte multe lucruri, printre care curatenia generala, schimbarea garderobei, dar si pregatirea masinii pentru noul anotimp. Chiar daca pare greu de crezut, un autovehicul necesita intretinere in mod constant, fapt pentru care, odata cu tranzitia dintre sezoane, e bine sa parcurgi cativa pasi de preparare a masinii.

Daca pana acum credeai ca odata cu trecerea iernii scapi de toata munca pe care trebuie sa o depui la masina, iata ca nici primavara nu se lasa mai prejos, de aceea e recomandat sa-ti faci putin timp si pentru asta.

Iata care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmezi:

Spal-o

Intai de toate, e indicat sa speli autoturismul pentru a scapa de toata mizeria si sarea depusa pe timpul lunilor de iarna. Este esential sa-l pastrezi in stare impecabila deoarece acesta te reprezinta, motiv pentru care aspectul lui va spune foarte multe lucruri despre tine. Prin urmare, imediat dupa trecerea sezonului rece, mergi direct la spalatorie si nu incerca sa amani momentul curatarii autovehiculului.

Schimba playlist-ul

Daca o lunga perioada ai ascultat numai colinde si melodii care fac referire la iarna, odata cu venirea lunii martie trebuie sa inlocuiesti de urgenta playlist-ul masinii. Astfel, imediat dupa aparitia primilor ghiocei, adauga pe CD melodii vesele care au versuri despre fericire, dragoste si viata, in general, iar vechiul playlist poti sa-l lasi uitat in torpedou.

Schimba anvelopele

Fiindca inainte de venirea primei ninsori a trebuit sa dotezi masina cu anvelope de zapada, acum vei fi nevoit sa revii la cauciurile de vara. Este foarte important sa consideri acest aspect ca fiind unul de importanta majora, deoarece daca circuli cu pneuri de iarna pe carosabilul uscat, risti ca inainte de venirea urmatoarei ierni sa fii nevoit sa cumperi alt set de cauciucuri. Astfel, daca iti doresti sa economisesti o suma semnificativa de bani, mergi la o vulcanizare imediat dupa ce temperaturile incep sa creasca.

Fa-i revizia tehnica

La inceputul sezonului cald este ideal sa te prezinti la un service auto din Bucuresti, pentru a face revizia tehnica a autovehiculului. Este esential sa verifici masina din toate punctele de vedere, pentru a putea circula in conditii de siguranta. Pe parcursul lunilor de iarna, autoturismul se poate deteriora din foarte multe puncte de vedere, asa ca nu ezita sa ceri ajutor specializat.

In cele din urma, daca iti doresti masina buna, de calitate, care sa functioneze perfect in orice moment, trebuie neaparat ca la fiecare schimbare de anotimp sa mergi la un service sa-i faci revizia tehnica, schimbul de ulei si sa o pui la punct din toate punctele de vedere. In cazul in care nu respecti pasii prezentati mai sus, risti sa o deteriorezi, lucru care te poate lasa fara mijloc de transport, dar si fara o suma mare in buzunar.

Sursa foto: Unsplash.com