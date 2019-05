Vicepremierul Daniel Suciu: Peste 40 la sută din banii pentru PNDL au fost cheltuiţi

Programul Naţional de Dezvoltare Locală este "cel mai de succes program guvernamental", susţine vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Potrivit acestuia, peste 40 la sută din banii alocaţi anul acesta pentru PNDL au fost cheltuiţi. Vicepremierul a adăugat că acest program va avea şi o a treia etapă.



“Pe etapa a doua de PNDL am avut la dispoziţie 30 de miliarde de lei şi am avut solicitări de 70 de miliarde de lei. În total, PNDL-ul are astăzi deschise 12.681 de şantiere în toată ţara. Banii guvernamentali sunt în valoare totală de peste 47 de miliarde de lei, adică 10 miliarde de euro. Peste 70 la sută din această sumă merge în comunităţile rurale, pentru că, am spus-o întotdeauna, există Românie şi în afara municipiilor şi oraşelor şi românii din mediul rural merită să aibă aceleaşi condiţii ca în mediul urban. Niciodată comunităţile din mediul rural nu ar fi putut accesa atâţia bani pentru şcoli, grădiniţe, dispensare, deci tot ce are nevoie un român ca să trăiască decent în mediul rural. Aşadar, cu siguranţă va exista şi o etapă a treia a PNDL", a declarat vicepremierul.

150 de proiecte finanţate prin PNDL II în Sălaj

În judeţul Sălaj, sunt finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II 150 de obiective. Comunităţile locale au solicitat bani pentru sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apei, unități de învățământ, unități medicale, drumuri publice,

poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, piețe publice, comerciale, târguri, oboare, baze sportive, biblioteci, muzee, teatre, centre culturale, platforme de gunoi, iluminat public.

Proiectele finanțate prin PNDL II în Sălaj au o valoare totală de 754.157.884 lei.

Din 62 de unităţi administrativ teritoriale din Sălaj, 58 au depus proiecte.

Primăria Zalău a depus două proiecte, cu o valoare totală de 11.753.167 lei, iar Consiliul Judeţean Sălaj a depus tot două proiecte, în valoare totală de 32.037.763 lei.

Şapte proiecte derulate prin PNDL II, finalizate

Şapte proiecte derulate în Sălaj prin PNDL II au fost finalizate, valoarea acestora fiind de 5.383.084 lei. E vorba despre Reabilitare drum judetean DJ118T KM 10+180-11+744, proiect depus de admnistraţia locală din Cehu Silvaniei, Bransament apa in localitatea Răstolţu Deşert, comuna Agrij, Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in localitatea Bălan, comuna Bălan, Modernizare strada Banului (DC84) în localitatea Ban, comuna Bănişor , Modernizare sistem de iluminat public stradal în localitatea Năpradea, comuna Năpradea , Modernizare iluminat stradal în comuna Pericei, Reconstrucţie şcoala gimnazială în localitatea Iaz, comuna Plopiş.