Vicarul Foraneu al Silvaniei, Pr. Gheorghe Țurcaș, va lansa o carte despre „Istoria trăită”

Vicarul Foraneu al Silvaniei, preotul Gheorghe Țurcaș de la Șimleu Silvaniei va lansa în luna septembrie o carte de memorii în care povestește despre încercările vieții în tandem cu încercările Bisericii Greco-Catolice din perioada comunistă și postdecembristă.

Volumul intitulat „Istoria trăită” urmărește toate etapele vieții, de la copilărie, viață de familie și parcurs profesional până la perioada plină de încercări a păstoririi comunității greco-catolice din Bădăcin, apoi etapa în care a fost paroh al Bisericii Mari de lângă Parcul Central, actuala Biserică Ortodoxă Nr. 1 din Șimleu Silvaniei și ctitor al Bisericii Greco-Catolice „Sfânta Treime” din aceeași localitate.

„Motivez apariția acestui volum «Istoria trăită» în primul rând, ținând cont de faptul că am 78 de ani și am trăit în mai multe etape istorice, iar în carte se regăsește câte ceva din fiecare etapă, pentru posteritate. Ceea ce am scris în carte nu e nimic înflorit, nimic neadevărat, numai momente trăite. Am scris câteva rânduri despre copilărie, despre Război (n.r. cel de-al doilea Război Mondial) pentru aceia care nu își imaginează cum s-a desfășurat. Am amintit și despre etapa în care am fost preot la Bădăcin, vreau să spun că nu am sabotat biserica ortodoxă. […] Am fost scos din Biserica noastră (n.r. actuala Biserică Ortodoxă Nr.1 Șimleu Silvaniei), iar duminica următoare am făcut liturghia la mine acasă, după care ne-am mutat în Parcul Cetății, sub cerul liber”, precizează autorul volumului, Pr. Gheorghe Țurcaș.

Cartea promite o serie de mărturii ce vor servi înțelegerii climatului plin de încercări prin care a trecut Biserica, o relatare împletită cu povestea de viață a părintelui Țurcaș. În prezent, volumul „Istoria trăită” se află sub tipar și urmează să fie lansat în cursul lunii septembrie.