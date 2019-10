VACANTA in ASIA: cele 5 destinatii turistice pe care nu trebuie sa le ratezi!

Continentul Asiatic te va surprinde la fiecare pas, fiind destinatia perfecta pentru o vacanta. Avantajul primordial al unei vacante in aceasta destinatie este ca poti alege orice perioada din an, deoarece te vei bucura de aceleasi temperaturi placute. Vei avea parte de mancaruri spectaculoase si privelisti parca rupte din basme. Asia a devenit o destinatie din ce in ce mai cautata, datorita experientelor placute pe care turistii le traiesc aici.

TOP 5 destinatii turtistice de neratat in ASIA

Nepal

Nepalul este un taram original budist care iti ofera cele mai frumoase privelisti, avand cele mai inalte varfuri din lume. Daca iti doresti o vacanta exotica, Nepal este alegerea perfecta. Odata ajuns aici este necesar sa ai in calcul un traseu prin Himalaya. O sa gasesti parcuri naturale, unde poti incerca experiente unice, precum plimbarea in spatele unui elefant. Pentru a te convinge de frumusetile acestui loc minunat poti alege o croaziera Asia deoarece preturile sunt extrem de accesibile, iar experienta va fi de neuitat.

Malaezia

Daca vei ajunge in Malaezia vei avea parte de o surpriza. Ce este cel mai minunat lucru la aceasta tara? Faptul ca vei regasi atat cultura pop, cat si multa cultura traditionala. Este destinatia perfecta pentru iubitorii de plaja si de soare. O tara cu putin din toate, mixuri europene, indiene si chineze. Te poti bucura de plaje superbe, de o apa curata si de un soare placut. Mai pe scurt, o destinatie de vis!

Vietnam

Nu ai voie sa ajungi in Asia si sa nu vizitezi tara Vietnam. Aceasta destinatie nu trebuie sa lipseasca de pe lista ta. Vei avea parte de peisaje superbe si va trebui sa faci niste fotografii pe masura. Te vei putea bucura de cea mai gustoasa mancare si de insule desprinse din povesti. Nu ai cum sa ajungi in Vietnam si sa nu te indragostesti de aceasta tara! Esti iubitor de cafea? Atunci aici este locul tau! Vietnamezii sunt recunoscuti pentru cea mai buna cafea din lume. Merita incercata!

Hong Kong

Iti place la nebunie sa faci cumparaturi? Atunci aici este locul tau! Hong Kong-ul este recunoscut pentru numarul mare de magazine. Asa ca, daca esti pasionat de shopping nu trebuie sa ratezi aceasta tara. Daca ai ajuns in Hong Kong poti apela si la plimbare cu barca pentru a vizita Lamma Island si a te bucura de cateva clipe unice, intr-un tablou plin de soare.

Cambodgia

Iti este dor de plajele linistite lipsite de multi turisti? Atunci trebuie sa vizitezi Cambodgia! Aceasta zona este mult mai retrasa si nu multi turisti ii calca pragul. Vei avea parte de relaxarea dorita si mai mult, daca esti genul de persoana care mediteaza, ti-ai gasit destinatia perfecta! Ce mai gasesti in Cambodgia? Printre cele mai importante atractii turistice sunt numeroasele temple, fara a se omite de pe lista si multe tuk tuk-uri si o vegetatie impresionanta care se regaseste in orice parte te-ai uita. Trebuie sa vizitezi si Palatul Regal daca ai ajuns in aceasta tara minunata. Vei observa de-a lungul escapadei tale istorie, lux si opulenta.

Indiferent de locul pe care il vei alege, Asia se numara printre cele mai frumoase destinatii exotice. Vei ramane placut surprins, atat de cultura lor, cat si de peisajele fantastice!

sursa foto: shutterstock.com