UNPR se reorganizează în toată ţara

UNPR îşi propune să se comporte onorabil la alegerile europarlamentare din luna mai, iar anul viitor, la locale, să obţină cel puţin 10 la sută din voturi şi să ajungă la nivelul la care se situa în anul 2015. Afirmaţia îi aparţine liderului formaţiunii, Gabriel Oprea. Prezent vineri, 12 aprilie, la Zalău, fostul vicepremier a vorbit despre obiectivele partidului pentru perioada următoare.

„Am fost un partid care, ca indicatori la 1 noiembrie 2015, aveam peste cinci sute de mii de membri, partidul avea peste două cifre, aveam 13 la sută, chiar si eu aveam 32 la suta din încrederea românilor. Au fost tot felul de evenimente, eu personal mi-am dat demisia din toate funcţiile odată cu Victor Ponta, m-am întors înapoi la partid şi suntem într-un proces de reorganizare în toate filialele. Obiectivul nostru la alegerile europarlamentare este să ne comportăm onorabil, în schimb, anul viitor, pe vremea asta, vrem ca la alegerile locale şi la generale să ajungem unde am fost, adică să luăm peste 10 la sută. Vârf de lance, vectori de imagine pentru europarlamentare sunt cei doi generali, Ilie Năstase şi Anghel Iordănescu, care au fost senatori UNPR. Ne dorim să trimitem, dacă putem, oameni la Bruxelles care să facă echipă şi să se bată pentru România, nu să denigreze ţara asta”, a afirmat Gabriel Oprea la Zalău.

Cât despre eventuale colaborări cu alte partide, Gabriel Oprea spune că formaţiunea pe care o conduce e decisă să meargă singură la alegeri.

“O să fiu foarte cinstit. Noi am făcut parte din două guvernări, de la înfiinţare. O guvernare de dreapta pe care am sprijinit-o cu 33 de parlamentari intr-o perioadă grea, din punct de vedere economic, când s-au prăbuşit ţări chiar în jurul nostru, mă refer la Bulgaria, şi am pus umărul la greu, o guvernare de centru – stânga, guvernarea Ponta, am sprijinit-o cu 65 de parlamentari, o guvernare considerată de români bună şi foarte bună, care a adus plus economic. Avem de atunci o alianţă cu PSD, Alianţa de centru-stânga şi acum, cinstit vă spun, că nu e nici infirmată, nici confirmată. Noi suntem hotărâţi să mergem singuri în toate alegerile şi să obţinem peste 10 la sută, să ajungem unde am fost. Ca mesaj politic, nu îl dăm nici de stânga, nici de dreapta, întotdeauna am mers cu România”, a declarat liderul UNPR.

Fost vicepremier şi premier, pentru o scurtă perioadă de timp, Gabriel Oprea consideră că România este acum pe un drum greşit.

“Credem că astăzi România este pe un drum greşit, în sensul că trebuie şi o anumită solidaritate naţională. La Bruxelles, de exemplu, trebuie trimişi oameni care, eventual, se ceartă în ţară dar acolo să facă o echipă pentru ţara asta. E nevoie de mai multă predictibilitate, seriozitate, şi cred că omul simplu nu mai simte în momentul de faţă sprijin în administraţia locală, în administraţia centrală”, a afirmat Gabriel Oprea în cadrul conferinţei de presă.