Un tânăr de 18 ani a pus bazele Parlamentului European al Tinerilor la Zalău

Este tânăr, ambiţios şi a reuşit ca la vârsta de 18 ani să pună bazele Parlamentului European al Tinerilor la Zalău. Este vorba despre Cristian Vale, elev al Colegiului Naţional „Silvania” Zalău, cel care a reuşit să înscrie judeţul Sălaj pe harta tinerilor europeni.

Parlamentul European al Tinerilor (EYP), fondat în 1987, este o organizaţie europeană de reprezentare a tinerilor din statele membre. EYP promovează dimensiunea europeană în educație şi oferă posibilitatea elevilor/studenţilor care fac parte din grupa de vârstă 16-22 de ani să participe la o experiență practică şi pozitivă de învăţare.

Tânărul Cristian Vale a intrat în contact cu Parlamentul European în luna aprilie 2017, atunci când a asistat la o sesiune de prezentare a acestui proiect. Nu a stat pe gânduri şi a răspuns afirmativ acestei provocări. „Prima mea experienţă cu Parlamentul European se datorează coordonatorului judeţean pe Satu Mare, care a susţinut o prezentare în clasa noastră în luna aprilie a anului trecut şi astfel am reuşit să devin coordonator la nivelul judeţului Sălaj, iar cu un grup compact din clasa mea am reuşit să formăm primele delegaţii pentru sesiunile Parlamentului European al Tinerilor care ne-au fost disponibile în acel moment. Rolul meu este de a forma delegaţiile şi de a le trimite la sesiuni şi totodată de a mă ocupa de partea organizatorică: cum ajung delegaţiile la sesiuni, să-i pregătesc într-o anumită măsură să ajungă acolo, să promovez organizaţia şi să le explic tinerilor cât de important este să se implice în aşa ceva deoarece este foarte important şi dezvoltă foarte multe calităţi”, precizează Cristian Vale-coordonator judeţean Parlamentul European al Tinerilor.

Existenţa Centrului din Sălaj al Parlamentului European al Tinerilor se leagă de numele lui Cristian Vale. El este cel care a pus pe picioare acest proiect la care, ulterior, au aderat şi alţi tineri. „Înainte să devin coordonator judeţean tehnic, Centrul Sălaj nu activa în Parlamentul European. Eu am devenit, fiind primul coordonator, şi fondatorul Centrului în judeţul nostru. În prima noastră participare la sesiune am avut şansa să ne exprimăm şi să-i convingem şi pe alţii. Au urmat mai multe delegaţii care au participat la celelalte sesiuni şi astfel am reuşit să acredităm Centrul. Acum putem să trimitem la sesiuni de formare oricâţi delegaţi am dori”, a continuat Cristian Vale.

Până acum, la nivelul judeţului Sălaj fac parte din această organizaţie 15 tineri, iar cei care doresc să se înscrie o pot face în etapa de selecţie care va avea loc la sfârşitul lunii martie. „Îi sfătuiesc să ia în considerare că este o exeprienţă care dezvoltă extrem de multe abilităţi foarte puţin dezvoltate în cadrul învăţământului. Pentru mine a fost o experienţă incredibilă deoarece eu la început am luat parte la foarte multe proiecte pentru tineri. Însă majoritatea se concretizau pe un grup de tineri care voia să crească gradul de conştientizare cu privire la o anumită tematică în rândul comunităţii –ceea ce este un scop nobil şi demn de urmat - însă eu am resimţit un anumit neajuns: faptul că eu stagnam în timp ce făceam foarte multe lucruri pentru alţii şi nu reuşeam să mă dezvolt personal. De aceea acest proiect a căzut la momentul potrivit deoarece proiectul în sine se axează pe dezvoltarea delegatului şi deprinderea unor abilităţi”, conchide Cristian Vale.

Tânărul sălăjean îşi doreşte sustenabilitate la nivelul judeţului în ceea ce priveşte acest proiect ambiţios pentru generaţia pe care o reprezintă: Parlamentul European al Tinerilor. Chiar dacă este în clasa a XII-a şi se pregăteşte în paralel şi pentru examenul de Bacalaureat el îşi doreşte să contribuie la formarea tinerilor care să preia frâiele acestui grup. El îi îndeamnă pe toţi cei care, într-un fel sau altul, doresc să continue dezvoltarea personală să-şi dea concursul pentru această organizaţie care activează la nivel european.

În ceea ce-l priveşte pe Cristian, acesta afirmă că pe el, personal, acest proiect l-a ajutat şi în alte privinţe. Faptul că este membru activ al Parlamentului European al Tinerilor i-a deschis multe oportunităţi la Universităţi din afara ţării la care a aplicat pentru a studia din toamnă.