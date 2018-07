Lipsa experienţei la volan îşi spune cuvântul. După ce a intrat în posesia permisului de conducere în urmă cu mai puţin o lună, un adolescent de 18 ani a forţat deja pedala de acceleraţie. În timp ce circula cu maşina pe raza localităţii Panic, nu a adaptat viteza de deplasare la condiţiile de drum şi s-a răsturnat cu maşina în şanţ, după ce, în prealabil, a lovit un cap de pod.

Potrivit infromaţiilor primite de la Gabriel Coman, şeful Biroului de Poliţie Rutieră a municpiului Zalău, accidentul a avut loc azi noapte, în jurul orei 23.20. În urma impactului, au fost rănite ambele persoane care se aflau în autoturism, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

„Miercuri seara, în jurul orelor 23.20, am fost sesizaţi despre producerea unui accident rutier pe DN 1F, pe raza localităţii Panic. Conducătorul unui autoturism, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi a intrat cu maşina în şanţul de pe marginea drumului, după ce, în prealabil, lovise un cap de pod. În autoturism se aflau două persoane. Ambele au necesitat îngrijiri medicale după producerea accidentului, fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău unde au primit îngrijiri medicale. Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că accidentul s-a produs din cauza neaptării vitezei la condiţiile de drum. Am stabilit, de asemenea, că şoferul este începător, are o vechime de aproximativ o lună de când posedă permis de conducere”, a precizat Gabriel Coman, şeful Biroului de Poliţie Rutieră a municpiului Zalău.

Pe această cale, oamenii legii atrag atenţia conducătorilor auto care nu au experienţă la volan, să dea dovadă de prudenţă şi să nu depăşească limita de viteză admisă.