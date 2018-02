Un scurt-metraj a fost lansat la Gala Culturii Sălăjene

O parte a unui documentar creat în jurul poveştii Casei Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin a fost lansat în cadrul Galei Culturii Sălăjene vineri, 16 februarie, eveniment care a fost organizat în acest an pentru strângerea de fonduri necesare continuării lucrărilor de reabilitare a Monumentului Istoric din Bădăcin.

Scurt-metrajul vorbeşte despre oamenii din Dealul Ţarinei, despre toţi aceia care s-au implicat în salvarea Casei lui Iuliu Maniu şi reprezintă un îndemn pentru cei care doresc să se implice de acum încolo în redarea unei pagini de istorie. Mini-documentarul face parte dintr-un proiect mai amplu ce are ca scop crearea unei arhive video care să fie martorul evoluţiei Campaniei „Salvaţi istoria naţională, Salvaţi Casa lui Iuliu Maniu” şi a implicării oamenilor în susţinerea şi promovarea cauzei de la Bădăcin. Filmuleţul s-a bucurat de de aprecierea celor prezenţi şi promite o continuare a poveştii din Dealul Ţarinei.

„Probabil că aţi observat că filmuleţul are un titlu puţin atipic, «Oamenii din Dealul Ţarinei», probabil toată lumea se aştepta să fie un documentar centrat pe Casa lui Iuliu Maniu. Noi am ales să prezentăm ceea ce simţim vizavi de tot ceea ce s-a întâmplat legat de reabilitarea acestei Case şi de redarea ei românilor, aşa cum am spus şi noi pe parcursul filmuleţului. Dorim să ştie toată lumea că oamenii din Dealul Ţarinei suntem noi toţi, eu, colegii mei, toţi cei care au pus umărul ca această Casă a Sfinxului de la Bădăcin să devină ceea ce Iuliu Maniu şi-a dorit şi a spus foarte clar prin Testament. Noi am dorit să sensibilizăm, să-i facem pe oameni să devină interesaţi şi, mai mult decât atât, să-şi dorească să se implice pentru că aşa cum spunea şi părintele Cristian Borz, prin gesturi mici putem să scriem o pagină de istorie”, precizează regizorul scurt-metrajului, Claudia Şimon.

Gala Caritabilă „Împreună, pentru Iuliu Maniu” a fost organizată de Direcţia Judeţeană de Cultură Sălaj, iar în cadrul evenimentului s-a adunat suma de 123.841 lei din licitaţii şi sponsorizări, bani care au rămas după ce s-au acoperit costurile de organizare.