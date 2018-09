Ultimele zile de înscrieri la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”

Sălăjenii care doresc să urmeze cursurile universitare direct în Zalău au o foarte bună oportunitate. Universitatea „Vasile Goldiş” îşi deschide porţile, iar cei care doresc să devină studenţi ai acestei facultăţi mai au la dispoziţie doar câteva zile în care se mai pot înscrie.

Potrivit directorului filialei Sălaj, profesor universitar doctor Aurica Grec, pentru anul universitar 2018-2019, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a pregătit două programe universitare. Este vorba despre Marketing şi despre Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar.

„Pentru anul universitar 2018-2019, în cadrul filialei vor funcţiona două programe de studii: Marketing şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Acestea sunt cele două programe cu care filiala vine în întâmpinarea sălăjenilor pentru desăvârşirea formării profesionale prin studii de licenţă. Înscrierile se fac până în 26 septembrie, aceasta fiind ultima zi în care se pot face înscrieri la cele două programe de studii. Ne-au mai rămas câteva locuri, nu foarte multe, tocmai de aceea îi încurajez pe cei care doresc să devină studenţii noştri să se hotărască şi să vină în timp util deoarece este păcat să piardă această şansă”, a precizat prof. univ. dr. Aurica Grec, directorul Filialei Zalău a Universității de Vest „Vasile Goldiș”.

Cei care urmează cursurile celor două facultăţi au o serie de beneficii, susţin reprezentanţii Universităţii. În primul rând, ei au oportunitatea de a urma cursurile universitare direct în municipiul Zalău.

„Aşa cum am spus în fiecare an, o spun şi acum. Consider că este o oprtunitate pentru sălăjeni să aibe favoarea şi să aibe norocul să urmeze un program de studii universitar acasă, în acelaşi timp în care poate avea fiecare un loc de muncă şi poate să studieze. Învăţământul de aici are, pot spune cu toată convingerea, aceeaşi calitate, iar diploma aceeaşi valoare ca orice altă diplomă, din oricare alt centru universitar. Avantajul este că studenţii sunt acasă, nu fac drumuri, nu mai stau prin cămine şi nu mai au cheltuieli suplimentare. Aşadar, îi îndemn să vină pe cei care îşi doresc să studieze la unul dintre cele două programe, în aceste ultime zile care au rămas şi pe aceste câteva locuri care au mai rămas până la finalizarea perioadei de înscriere”, completează directorul Filialei Zalău a Universității de Vest „Vasile Goldiș”.

Înscrierile continuă până în 26 septembrie, locurile fiind, însă, limitate. Potrivit informaţiilor primite de la reprezentanţii facultăţii, cei interesaţi pot primi mai multe detalii şi se pot înscrie direct de la sediul filialei din Zalău.