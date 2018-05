Turneu de promovare în divizia A1 la volei masculin

Începând de vineri - 18 mai și până duminică - 20 mai, municipiul Câmpia Turzii se transformă în capitala voleiului românesc, deoarece aici va avea loc turneul de promovare în divizia A1 la volei masculin.

Se vor întrece pentru cele două locuri de promovare care duc pe scena primei divizii patru formații: Știința Bacău, VCM Piatra Neamț, Rapid București și CSM Câmpia Turzii. Așa cum am menționat în edițiile anterioare, în cadrul formației din Câmpia Turzii activează cinci jucători care provin din Zalău: Predescu Radu, Remeș Dan, Kis Gabriel, Ciupe Mihai și Lupou Marius.

Contactat telefonic, antrenorul (și jucătorul) Dan Remeș ne-a oferit câteva informații legate de acest turneu: ,,Ne dorim foarte mult să promovăm. Aceasta este dorința noastră. Ne-am îndeplinit obiectivul impus, respectiv acela de a ajunge în turneul final și vom face tot ce putem să promovăm”.

Legat de posibilitatea de a antrena echipa în divizia A1, dacă aceasta va promova, răspunsul antrenorului Dan Remeș a fost unul extrem de obiectiv: ,,Nu am antrenat niciodată în divizia A1, a fost o încercare pentru mine să antrenez chiar și în divizia A2, deoarece am început această activitate fiind foarte tânăr, la doar 24 de ani. Este foarte greu să fii și jucător, și antrenor, să joci, dar și să îți observi atent colegii pentru a-i putea corecta. Eu zic să lăsăm să vedem ce se va întâmpla pe viitor, abia apoi să analizăm mai concret posibilitățile pe care echipa le va avea. Deocamdată, eu vreau să îi felicit pe băieți pentru perioada în care s-au pregătit foarte bine, cu toate că le-a fost extrem de greu. Nu este simplu să mergi la locul de muncă zilnic, după care să te antrenezi la un nivel bun. Dar au reușit și pentru acest lucru vreau să le mulțumesc. Repet, sunt foarte mulțumit de băieți. Vreau, de asemenea, să mulțumesc Primăriei și Consiliului local din Câmpia Turzii, pentru că ne-au sprijinit și ne-au oferit posibilitatea de a participa în campionat. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc președintelui clubului, dl. Viorel Crișan, pentru modul în care a știut să gestioneze toate impedimentele pe care le-am întâmpinat pe parcursul campionatului și mai ales pentru rezolvarea problemelor legate de disputarea acestui turneu final la Câmpia Turzii, iar personal vreau să îi mulțumesc pentru încrederea acordată în cei patru ani în care am colaborat”.

Un alt jucător, zălăuanul Radu Predescu, fiul profesorului-antrenor Dan Predescu, fost ridicător în Divizia A1 la volei masculin, ne-a declarat: ,,În primul rând doresc să îi felicit cu această ocazie pe colegii mei, deoarece împreună am ajuns în acest turneu final de promovare în divizia A1. Sunt fericit că Dan Remeș a ales să mă contacteze la începutul sezonului și să văd că este interesat de mine, eu fiind liber de contract de doi ani, perioadă în care am lucrat în diferite domenii. Ca și așteptări la acest turneu final ne gândim la promovare, deoarece cu toții ne-o dorim. Sperăm să avem sorți de izbândă cu toate cele trei echipe și să arătam că se pot realiza meciuri frumoase. Sperăm să avem în același timp și publicul alături de noi la aceste meciuri. Cu această ocazie aș dori să mulțumesc întregului staff de la CSM Câmpia Turzii pentru primire și pentru tot, în special lui Dan Remeș fiindcă m-a adus la echipa pe care o antrenează”.