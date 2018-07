Transferurile verii

Vara lui 2018 se anunţă una spectaculoasă pe piaţa transferurilor. Atât prin prisma numelor implicate, cât şi a sumelor care se vehiculează. Toţi ochii sunt aţintiţi asupra super vedetelor Ronaldo, Neymar, Griezmann, Salah sau Lewandowski.

3 iulie: Alain Oyarzun (24 de ani, mijlocaș) - de la Real Zaragoza la Numancia. A semnat pe două sezoane din postura de jucător liber de contract; Lee Grant (35 de ani, portar) - de la Stoke City la Manchester United. A semnat un contract valabil până în 2020; Yohan Cabaye (32 de ani, mijlocaș) - de la Crystal Palace la Al Nasr. A semnat un acord valabil până în 2020 din postura de jucător liber de contract; Zakaria Bakkali (22 de ani, mijlocaș) - de la Valencia la Anderlecht pentru 1,2 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2022; Matus Bero (22 de ani, mijlocaș) - de la Trabzonspor la Vitesse pentru un milion de euro. A semnat un contract valabil până în 2022; Filipe Ferreira (27 de ani, mijlocaș) - de la Pacos Ferreira la Sturm Graz. A semnat un acord valabil până în 2020, din postura de jucător liber de contract; Giorgi Arabidze (20 de ani, mijlocaș) - de la Șahtior Donețk la Nacional. A semnat un contract valabil până în 2022; Sergio Canales (27 de ani, mijlocaș) - de la Real Sociedad la Betis. A semnat un contract valabil până în 2022, din postura de jucător liber de contract; Alfa Semedo (20 de ani, mijlocaș) - de la Moreirense la Benfica. A semnat un contract valabil până în 2023; Sam Johnstone (25 de ani, portar) - de la Manchester United la West Bromwich, pentru 7,35 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2022; Kenan Kodro (24 de ani, atacant) - de la Mainz la FC Copenhaga. A semnat un contract valabil până în 2022; Jordan N'Kololo (25 de ani, mijlocaș) - de la Caen la FC Hermannstadt. A semnat un contract valabil până în 2020; Alexandru Chipciu (29 de ani, mijlocaș) - de la Anderlecht la Sparta Praga, împrumut până la finalul sezonului; Idir Boutrif (18 ani, atacant) - de la Standard Liege la Sampdoria, pentru o sumă nedezvăluită. A semnat până în 2020; Heldon (29 de ani, mijlocaș) - de la Sporting la Al Taawon, pentru 250.000 de euro. A semnat până în 2020; Luis Pedro Cavanda (27 de ani, fundaș) - de la Galatasaray la Standard Liege, pentru 2.400.000 de euro. A semnat până în 2021.

2 iulie: Firmin Mubele (24 de ani, atacant) - de la Rennes la Toulouse. A fost transferat pentru 5 milioane de euro și a semnat până în 2022; Rafa Navarro (24 de ani, fundaș) - de la Betis la Alaves. A fost adus liber de contract, a semnat până în 2021 și a fost împrumutat la Sochaux un sezon; Federico Marchetti (35 de ani, portar) - de la Lazio la Genoa. A venit liber de contract și se semnat până în 2020; Nando (24 de ani, mijlocaș) - de la Alaves la Sochaux. Va juca sub formă de împrumut pentru un sezon; Bernard Mensah (23 de ani, mijlocaș) - de la Atletico Madrid la Kayserispor. A venit sub formă de împrumut pentru un sezon; Gabi (34 de ani, mijlocaș) - de la Atletico Madrid la Al Sadd. A semnat un contract valabil până în 2020; Zinho Gao (24 de ani, atacant) - de la Oostende la Genk. A semnat un contract valabil până în iunie 2022; Coke (31 de ani, fundaș) - Levante a achitat clauza de cumpărare definitivă de la Schalke pentru 1,5 milioane de euro și a semnat până în 2022; Felix Passlack (20 de ani, funfaș) - de la Borussia Dortmund la Norwich. Va juca sub formă de împrumut pentru un sezon; Landry Dimata (20 de ani, atacant) - de la Wolfsburg la Anderlecht. Va juca sub formă de împrumut pentru un sezon.

1 iulie: Antonio Barragan (31 de ani, fundaș) - de la Middlesbrough la Betis pentru 1.000.000 de euro. A semnat până în 2020; Jose Antonio Martinez (25 de ani, fundaș) - de la Barcelona B la Eibar, liber de contract. A semnat până în 2021; Leonel Mosevich (21 de ani, fundaș) - de la Argentinos Juniors la St. Gallen, împrumut până la finalul sezonului; Luan Peres (23 de ani, fundaș) - de la Ituano la FC Brugges pentru 500.000 de euro. A semnat până în 2022; Pablo Mari (24 de ani, fundaș) - de la Manchester City la Deportivo, împrumut până la finalul sezonului; Deivid (29 de ani, fundaș) - de la Real Valladolid la Las Palmas, liber de contract. A semnat până în 2021; Lorenzo Ebecilio (26 de ani, mijlocaș) - de la Apoel la Steaua Roșie pentru 600.000 de euro. A semnat până în 2020; David Brooks (20 de ani, mijlocaș ofensiv) - de la Sheffield United la Bournemouth, pentru 11,3 milioane de euro. A semnat un contract pe 4 ani; Ruben Vinagre (19 ani, fundaș stânga) - de la Monaco la Wolverhampton, pentru 8 milioane de euro. Englezii au activat clauza de cumpărare, după un an de împrumut. Portughezul a semnat un contract valabil până în vara lui 2023; Leo Bonatini (24 de ani, atacant) - de la Al Hilal la Wolverhampton, pentru 4 milioane de euro. Englezii au activat clauza de cumpărare, după un an de împrumut. Brazilianul a semnat un contract valabil până în vara lui 2022; Lucas Castro (29 de ani, mijlocaș) - de la Chievo la Cagliari, pentru 6,5 milioane de euro. A semnat un contract pe 3 ani; Leo Stulac (23 de ani, mijlocaș) - de la Venezia la Parma, pentru 1,3 milioane de euro. A semnat pe 5 ani; Lorenzo Ebecilio (26 de ani, mijlocaș ofensiv) - de la APOEL Nicosia la Steaua Roșie Belgrad, pentru 600.000 de euro. A semnat pe doi ani; Rey Manaj (21 de ani, atacant) - de la Internazionale Milano la Albacete, sub formă de împrumut pentru un sezon; Leonardo Burian (34 de ani, portar) - la Colon Santa Fe, liber de contract după despărțirea de Godoy Cruz. A semnat un contract pe un an.