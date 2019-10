TOP 5 cele mai importante aspecte despre alimentația bebelușului

O dezvoltare armonioasă a bebelușului are la bază o alimentație sănătoasă care să îmbine un gust plăcut și un echilibru alimentar adecvat. În acest fel, îi asiguri copilului tău doza zilnică de energie și îi vei satisfice nevoile nutriționale. Alimentația copilului necesită o mare atenție, mai ales când acesta împlinește vârsta de 6 luni, deoarece atunci începe diversificarea. Din acest moment, trebuie să știi cu exactitate ce îi oferi copilului să mănânce și să fii atentă la reacțiile sale, pentru a observa ce mâncăruri îi plac și ce nu. Astfel, copilul tău va avea parte de o alimentație pe gustul său, se va dezvolta corespunzător, iar mesele servite nu vor mai însemna doar agitație și haine pătate. 5 sfaturi esențiale pentru alimentația bebelușului Fiind vorba de una dintre cele mai complicate sarcini din viața de părinte, trebuie să ai în vedere câteva aspecte extrem de importante în ceea ce privește alimentația celui mic, astfel încât acesta să aibă parte de o nutriție potrivită vârstei și gustului său. Informează-te asupra alimentelor pe care vrei să le servești Înainte ca mâncarea să fie inclusă în meniul copilului, citește etichetele produselor pe care le folosești în prepararea alimentelor. Chiar dacă tot ceea ce ai cumpărat ai găsit la rafturile cu produse bio, trebuie să te asiguri, totuși, că acestea nu conțin chimicale pe care nici măcar tu, ca adult, nu ar trebui să le consumi. Astfel, în alimentația copilului nu au ce căuta conservanți, coloranți sau potențiatori de aromă. De asemenea, și zahărul trebuie ținut la distanță de cel mic. Toate acestea sunt menționate pe eticheta produselor cumpărate din magazin, dar trebuie să te asiguri că nu sunt incluse în alimentația copilului tău. Fii atentă la reacțiile lui Chiar dacă nu poate încă vorbi, copilul tău îți va semnala dacă ceva este în neregula cu ceea ce îi servești. Indiferent de minuțiozitatea pe care o ai atunci când îi prepari mâncarea, există alimente pe care cel mic, pur și simplu, nu le agreează. Dacă există mâncăruri pe care copilul tău le refuză în mod repetat, renunță la ele. De asemenea, fii atentă la alimentele pe care acesta le preferă și încearcă să le combini în diferite moduri pentru a evita saturația. Răbdare și confort Servitul mesei este o întreagă aventură. De la cântecele, la desene animate sau jocuri pline de imaginație, totul are un singur scop: să-l faci pe cel mic să mănânce tot. Totuși, dacă acesta este agitat și refuză să mănânce, este posibil ca ceva să-l deranjeze. Verifică-i poziția la masă și asigură-te că stă confortabil. Dacă ceva este în neregulă, folosește un scaun de masă pentru bebe care să-l ajute să stea într-o poziție plăcută și sănătoasă. Ia în considerare și faptul că e posibil să nu îi fie foame. În acest caz, nu trebuie să îl forțezi, ci să îl lași să își consume energia. Gătește Este extrem de important ca bebelușul tău să consume mâncare proaspătă, gătită în casă. Aceasta nu este o sarcină dificilă și nu necesită o pregătire prea intensă. Dacă gătitul nu este punctul tău forte, încearcă rețete cât mai simple. În schimb, dacă îți place să gătești și o faci din pasiune, poți încerca și rețete complexe. Totuși, toate trebuie să fie bazate pe nevoile copilului tău. Asigură-i o alimentație potrivită vârstei Fiecare vârstă vine cu o alimentație specifică. De la lună la lună, meniul copilului tău devine mai divers și mai încărcat în nutrienți. Asigură-te că îi oferi copilului tău hrana de care are nevoie. De asemenea, ia în considerare faptul că organismul celui mic trebuie să fie energic și că toată distracția lui trebuie alimentată corespunzător. Un copil vesel și plin de viață este un copil care este hrănit adecvat. La fiecare masă fii atentă la copilul tău, deoarece acesta îți va spune ce îi place și ce nu, chiar dacă nu poate vorbi. Jucați-vă la masă și nu te teme de câteva rufe murdare. Un meniu potrivit bebelușului tău nu conține doar fructe și legume, ci, mai important decât atât, dragostea ta care nu trebuie să lipsească niciodată din farfurie.

sursa foto: www.envato.com