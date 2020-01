TOP 4 cadouri INGENIOASE de casa noua pentru cupluri - Iata cum ii poti impresiona placut pe cei dragi cu un obiect foarte util!

Daca ai prieteni care in sfarsit si-au realizat visul de a isi achizitiona propria locuinta, este necesar sa marchezi realizarea cu un cadou placut si in acelasi timp, util. Dar lucrurile nu sunt asa simple cum par, iar gasirea darului de casa noua potrivit pentru cei doi, poate sa devina o adevarata provocare. Nu poti sa mergi in vizita la ei fara sa apari cu o mica atentie, prin care sa le arati cat de mult te bucuri de realizarea lor. In cazul in care esti in pana de idei, iata cateva cadouri de care sigur se vor bucura!

TOP 4 cadouri utile pentru noua casa a celor dragi!

Decoratiuni pentru casa

O locuinta noua este de cele mai multe ori goala si lipsita de decoratiuni. Ce poti face tu? Sa le cumperi astfel de obiecte pentru a ajuta la infrumusetarea locuintei, oferind o nota personala. Poti achizitiona tablouri, rame foto, set de lumanari parfumate, flori, orice consideri tu ca le este pe plac. Daca esti indemanatic poti sa faci chiar tu singur decoratiuni pentru locuinta lor. Vor aprecia un astfel de dar stiind ca este oferit cu dragoste.

Sistem de supraveghere video

Daca cei doi proaspeti propietari nu detin un astfel de sistem, se pare ca ai gasit cadoul perfect pentru ei. Pe langa faptul ca este un dar inedit, ii vei ajuta si sa preintampine viitoarele neplaceri. Cu ajutorul unor sisteme de supraveghere, ei vor avea parte de siguranta deplina pe care oricine si-o doreste. In acest fel, ei vor sta mereu linistiti in propria locuinta si se vor simti in siguranta, iar asta doar datorita cadoului tau.

Set de bucatarie

Oricine se bucura de un nou set de bucatarie, mai ales daca acesta este un cadou de casa noua. Cu un astfel de dar nu vei da niciodata gres fiind extrem de practic. Poti alege sa le cumperi farfurii, pahare, tacamuri, orice crezi tu ca o sa le fie util. Poate pare ceva banal, insa nu este, iar fericitii proprietari se vor bucura la fiecare utilizare.

Electrocasnice necesare

Daca cei doi s-au mutat de curand, cu siguranta nu au avut timp sa isi mobileze intreaga locuinta, moment in care poti sa le sari in ajutor cu un mic dar. Fie ca alegi un blender, fie ca o sa cumperi un cupotor cu microunde, cei doi se vor bucura de cadou, mai ales ca o sa le fie extrem de util. Nu ar strica sa arunci un ochi inainte pentru a observa ce anume le lipseste din locuinta. In acest fel, supriza o sa fie si mai mare, iar cei doi se vor bucura si mai tare.

Toata lumea stie ca cele mai apreciate cadouri sunt cele utile. In acest caz, incearca sa achizitionezi un dar de casa noua potrivit nevoilor prietenilor tai. Pe langa faptul ca vor aprecia stiind ca a fost dat cu dragoste, se vor putea bucura si de atributiile acestuia.

sursa foto: shutterstock.com