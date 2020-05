TOP 10 sfaturi pentru femei care isi doresc sa fie independente financiar

Independenta financiara este capacitatea de a-ti putea asigura singura stilul de viata. Este important ca fiecare persoana sa se bazeze doar pe sine din acest punct de vedere.

Studiile arata ca exista o corelatie directa intre personalitatea unei femei si obiceiurile ei financiare. Increderea in sine, deschiderea catre schimbare si o perspectiva pozitiva asupra vietii sunt calitati care conduc la decizii bune in privinta banilor.

In viata multor persoane, banii au o incarcatura emotionala. Acestia pot insemna putere, dragoste sau control, mai ales in relatii. Din acest motiv, este important ca orice femeie sa fie independenta atunci cand vine vorba de veniturile ei. In acest mod, se va simti stapana pe picioarele ei si libera.

Iata 10 lucruri pe care le poti face pentru finantele tale din viitor:

1. Nu te baza pe altcineva. Invata sa iti gestionezi eficient veniturile si incearca sa eviti sa imprumuti de la alte persoane.

2. Stabileste-ti obiectivele. Aceasta este cheia succesului financiar. Gandeste-te la un venit care ti-ar permite sa duci un stil de viata asa cum iti doresti si lupta sa il dobandesti.

3. Cauta un job nou. Daca salariul de la locul de munca actual nu-ti va permite prea curand sa-ti atingi obiectivul, este timpul pentru o schimbare. Poti alege sa te orientezi spre o cariera mai nonconformista, dar foarte banoasa. Spre exemplu, ai putea fi model de videochat. Pentru mai multe detalii, acceseaza site-ul si afla ce trebuie sa faci.

4. Nu te baza pe lucruri materiale pentru a fi fericita. O astfel de senzatie este trecatoare. In schimb, investe in tine. O modalitate foarte buna de a face acest lucru este sa calatoresti, imbogatindu-ti astfel cunostintele despre alte culturi. Poti incerca sporturi noi sau sa mergi la concerte si spectacole. Astfel, atunci cand vei avea nevoie sa-ti ridici moralul, nu vei simti nevoia sa dai o fuga prin mall-uri pentru a cheltui bani, ci iti vei aminti de experientele pe care le-ai trait.

5. Cheltuieste mai putin decat castigi. Probabil regula de aur in calatoria spre independenta financiara este ca in fiecare luna sa pui deoparte macar 15% din venituri.

6. Creeaza un fond de urgente. O situatie neprevazuta te poate impinge spre imprumuturi sau carduri de credit, de care va fi greu sa scapi. In schimb, daca ai economii facute pentru astfel de evenimente, vei fi asigurata.

7. Investeste. Nu tine toti banii economisiti stand degeaba la saltea. Foloseste-i pentru a produce mai multi. Astfel, poti investi in imobiliare sau in actiuni. Invata inainte cat mai multe despre acestea.

8. Educatie. Nu te opri niciodata din invatat. Si nu, nu este vorba de matematica, ci despre informatii si cunostinte care sa te ajute in viata de zi cu zi. Spre exemplu, poti alege sa participi la cursuri de managementul banilor, investitii, negociere si altele asemenea.

9. Invata din propriile greseli. Tuturor li s-a intamplat sa ia decizii mai putin fericite si sa piarda banii. Daca si tu ai facut acest lucru, nu este cazul sa regreti. Data viitoare vei sti ce sa eviti si vei lua o hotarare mai buna.

10. Fii mereu constienta de banii pe care ii ai. Este foarte usor sa mergi la cumparaturi si sa cheltui “fara sa te uiti la bani”, dar, daca vrei sa devii independenta financiar, este important sa stii in fiecare moment ce resurse ai si sa le controlezi.

In concluzie, desi trebuie sa muncesti pentru a nu depinde de altcineva pentru bani, acest lucru nu este imposibil si, daca urmezi aceste sfaturi, vei ajunge in acel punct mai repede decat crezi.

Sursa foto: storyblocks.com