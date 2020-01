Tanar in stare critica, dupa un accident de tractor

Un tanar salajean de aproximativ 35 de ani a ajuns in stare critica, in aceasta dupa amiaza, cu elicopterul SMURD, la un spital din Cluj Napoca, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat. Accidetul a avut loc in localitatea Sâg.

Pompierii au fost solicitati, in jurul pranzului, pentru a interveni la un accident profus in localitatea Sâg, pe drumul spre Tusa. Un tractor s-a rasturnat, iar tanarul aflat la volan a fost prins sub utilaj. Au intervenit pompierii de la Nusfalau, dar si cei de la Zalau cu masina de descarcerare grea. Intrucat starea tanarului era extrem de grava, a fost chemat elicopterul SMURD de la Jibou. Dupa aproximativ o jumatate de ora de manevre de resuscitare, victimei i-au revenit semnele vitale si a fost transportata cu elicopterul la un spital din Cluj Napoca. Starea sa este, in continuare, critica.