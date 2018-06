Simona Halep, locul 1 WTA

Rafael Nadal a câştigat pentru a 11-a oară turneul de la Roland Garrosdupăce l-a învins în trei seturi pe Dominic Thiem,iar la conferinţa de presă spaniolul a făcut referireşi la succesul fantastic obţinut de Simona Halep. Numărul 1 ATP avut cuvinte de laudă la adresa Simonei, despre care a spus că este o luptătoare şi cămerită din plin succesul de care are parte.

„Am avut o mică petrecere, dar după aceea m-am dus la mine în cameră pentru a mă calmași a simțice am realizat. Darren mi-a ziscă încă nu îmi dau seamace s-a întâmplat. Dar cu siguranță o voi face în zilele următoare. Acum mă simt normal.Nu am trecut prinm omentegrele de care să nu știe lumea. Am avut câteva accidentări care au fost maigrele. Am avut probleme la spate, în 2008 și 2013.Acum mă simtdestul de bine”, a declarat Simona pentru WTA Insider.

Simona Halep a câștigat Roland Garros la junioareîn 2008, cândavea 16 ani, și a câştigatpentru prima dată un turneu de Grand Slam dupăce a învins-o înfinala de la Roland Garrospeamericanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.