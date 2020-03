Sesizare la DIICOT după publicarea unui document ce limitează deplasările

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că au fost sesizate autoritățile în legătură cu un document care circulă în spațiul online, atât pe site-uri de știri cât și pe grupuri de whatsapp, în care sunt anunțate măsuri drastice de limitare a deplasărilor. Autoritățile au precizat că este vorba doar despre un document în lucru analizat la nivelul Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, document care poate suferi modificări și care nu are un termen de intrare în vigoare. Draftul conține măsuri stricte de limitarea a deplasărilor populației. Printre ele, deplasare doar până la locul de muncă, dacă activitatea e esențială cu necesitatea unei adeverințe de la angajator, deplasare doar pentru consult medical care nu poate fi amânat, cumpărături lângă domiciliu, ajutorarea bătrânilor sau alte urgențe cu detalierea traseului.

"Atenționăm asupra faptului că în documentul dat publicității NU este menționată data de la care sunt aplicabile măsurile referitoare la deplasarea persoanelor. Acest demonstrează că măsurile NU au aplicabilitatea imediată, fiind vorba despre propuneri aferente unor scenarii posibile cu privire la răspândirea noului coronavirus", se arată într-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategică.

Și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a reacționat. Într-o postare pe Facebook, el a scris:

„Referitor la documentul care a fost publicat pe whatsapp, si in diferite medii online si de mass media, in care se prevad masuri suplimentare de izolare. Acest document este unul destinat analizei grupului de lucru tehnico-stiintific din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Grupul are membri din mai multe domenii dar mai ales din domeniul medical, epidemiologic si de boli infectioase. Decizia finala asupra masurile se ia la nivelul CNSSU in urma prezentarii discutilor din cadrul grupului tehnic. Astfel, este posibil ca unele măsuri sa fie luate, amanate sau respinse. Rog populatia sa nu ia in considerare nimic din ce se publica in spatiul public pana nu este adoptat si explicat de autoritati. Proiectul raspandit recent este doar un proiect care nu este adoptat si care cu siguranta poate suferi inca multe modificari".