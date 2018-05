Şcoala Pericei, locul întâi la un concurs naţional de educaţie ecologică

Concursul Național de Educație Ecologică Școala Zero Waste ediția 2018 a ajuns la final. Pe durata celor 10 săptămâni de concurs, școlile participante au fost încurajate (și punctate pentru asta) să organizeze numeroase sesiuni de educație ecologică, proiecții de materiale educative și ateliere de reciclare creativă, atât pentru ei, cât mai ales pentru ceilalți elevi din școală și pentru comunitatea locală.

„Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Proiectul este realizat cu susținerea Continental Anvelope Timișoara, partener tradițional și împreună cu Lidl.

Ediția 2018 a concursului a dat ocazia școlilor să câștige mult mai multe premii decât în anii precedenți. Școlile au putut opta pentru una din cele două secțiuni ale concursului (clasele I-IV și V-VIII), cu activități adaptate pe segmentul respectiv de vârstă. Activitățile claselor I-IV au pus accent pe creativitatea celor mici și pe deprinderea colectării selective de la o vârstă fragedă, în timp ce clasele V-VIII au putut oferi soluții pentru diminuarea cantității de deșeuri generată, refolosirea sau transformarea deșeurilor precum și crearea de mini proiecte pentru a-și transforma școala în una Zero Waste. Lista activităților a cuprins și câteva activități comune, cum ar fi „Calcularea amprentei de carbon”, „Crește-ți singur mâncarea” sau „Bike to school”.

Cei 21.891 de elevi direct înscriși în competiția SZW2018 au realizat 78 de acțiuni de curățenie și 66 de acțiuni de plantare (cu peste 8.000 de puieți de arbori forestieri și pomi fructiferi plantați). Au fost recuperate 20 de tone de plastic, 96 de tone de hârtie și carton, trei tone aluminiu și 18 tone deee-uri.

Marii câștigători ai ediției cu numărul VI a concursului Școala Zero Waste, la secțiunea clasele V-VIII, sunt elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Pericei, care au câştigat premiul I și Trofeul „Școala Zero Waste” 2018 şi care au intrat în posesia unei table interactive şi a unui videoproiector.

Fiecare școală câștigătoare va desemna cinci copii care împreună cu profesorul coordonator vor participa în perioada 22 – 26 august la Tabăra „Zero Waste Summer Camp” organizată în județul Arad. Dintre acești elevi vor fi desemnați câștigătorii ediției 2018 a Concursului. Premiile vor consta în laptopuri, biciclete, tablete și multe altele oferite de Continental Anvelope Timișoara, partener tradițional al concursului, împreună cu Lidl.