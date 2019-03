Şase amenzi date de pompierii sălăjeni pentru nerespectarea regulilor la igienizarea terenurilor

An de an, curăţenia de primăvară aduce cu sine numeroase incendii de vegetaţie, rezultat al nerespectării regulilor de bază şi a prevederilor legale cu privire la igienizarea terenurilor. Până în prezent, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" a aplicat şase amenzi contravenţionale, în cuantum de 9.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea focului în procesul de igienizare a terenurilor. În perioada imediat următoare, ISU va continua desfăşurarea unei campanii de informare privind conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor privind respectarea măsurilor de prevenire legale privind igienizarea terenurilor.

Utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor în condiţii de vânt şi fără respectarea măsurilor obligatorii de protecţie favorizează propagarea incendiilor la locuințele oamenilor, proprietăți sau la fondul forestier. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 şi 50.000 pentru persoane juridice. De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, pompierii recomandă respectarea mai multor reguli: utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă; asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control; responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).