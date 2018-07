S-au finalizat lucrările pe strada Simion Oros din Zalău

După un an şi trei luni de şantier, lucrările de pe strada Simion Oros din Zalău au fost finalizate. Constructorul a solicitat recepția lucrărilor, iar reprezentanţii municipalităţii au inspectat azi zona din spatele Halei agroalimentare din centrul oraşului. Cu toate acestea, circulaţia pe strada Simion Oros va fi reluată abia de luni, 30 iulie.

Lucrarea "Amenajare parcare şi amenajare peisagistică pentru piaţa agroalimentară din zona centrală" a început în martie 2017. Iniţial s-a stabilit că lucrarea va fi finalizată în termen de şase luni, doar că unele aspecte neprevăzute, apărute pe parcurs, au întârziat lucrările. Azi, Comisia de recepţie a inspectat zona pentru a vedea dacă s-a lucrat sau nu conform proiectului.

“Am vizitat amplasamentul, am verificat dotările, amenajarea peisagistică si s-a constatat că lucrările au nivel calitativ şi cantitativ în conformitate cu documentaţia din proiect, că sunt bine executate, avem un număr de 50 de locuri de parcare, avem şi locuri de parcare pentru persoane cu handicap. Mobilierul stradal e corespunzător, iar amenajarea peisagistică este corespunzătoare. S-au respectat cerinţele din proiect. S-a făcut o notă cu anumite lucruri sesizate dar acestea nu au împiedicat recepţionarea lucrării. (…)Am găsit niste arbuşti uscaţi, se vor aduce corecţiile necesare în ceea ce priveşte vegetaţia şi amenajarea peisagistică. Probleme legate de construcţii nu au fost. Fântana funcţionează în parametri normali, sunt led-uri luminoase. S-a predat amplasamentul administratorului local, SC Citadin SRL, iar partea de piaţă s-a predat la SADP”, spune viceprimarul Teodor Bălăjel.

Lucrările de amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru piața agroalimentară din zona centrală au costat 672 mii lei, fără TVA, și au cuprins refacerea acoperirii Văii Zalăului, cu grinzi noi , desfacerea grinzilor prefabricate existente, consolidarea malurilor văii, turnarea unui strat de beton pe fundul văii, în scopul evitării colmatării, și realizarea infrastructurii carosabile. După finalizarea acestor tipuri de lucrări de consolidare, s-au finalizat lucrările la obiectivul principal de investiții, unde au fost incluse amenajarea parcării , asfaltarea aleilor pietonale și carosabile de pe strada Prunilor și strada Simion Oros, amenajarea peisageră (spațiile verzi, fântâna arteziană, băncile), reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare pluvial existent, realizarea rețelelor de iluminat exeterior, mobilier stradal. Costurile pentru aceste investiţii au fost de 1.099 mii lei, fără TVA.

Circulaţia rutieră pe strada Simion Oros se deschide abia după Zilele Municipiului Zalău

Pe strada Simion Oros vom putea circula abia de luni, 30 iulie. Autorităţile locale au considerat că nu are rost să deschidă strada apoi să o închidă, pentru că în zonă se vor desfăşura în weekend zilele oraşului. “În zonă vor fi două sensuri de circulaţie, dinspre strada Parcului până în zona Inspectoratului Şcolar Judeţean, şi traficul se va deschide luni, 30 iulie. Se va permite acesul în zonă ca şi până acum, dar am considerat că nu are sens să o deschidem pentru o zi, iar joi să o închidem iar”, spune viceprimarul Teodor Bălăjel.