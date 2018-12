România - Olanda

România a impresionat în prima fază a grupelor, la Campionatul European de handbal din Franţa, dar la fel a făcut şi echipa Olandei, prima adversară a fetelor noastre în Grupa principală II. De altfel, ambele naţionale pornesc cursa către semifinale cu punctaj maxim şi sunt mari favorite să ajungă între cele mai bune patru echipe de pe continent. Echilibrul este confirmat şi de cifrele înregistrate de România şi Olanda în primele trei meciuri disputate la turneul final. Totuşi, „tricolorele” au un uşor avantaj. Probabil cel mai important este cel la nivelul portarilor.

Fetele lui Ambros Martin domină clar la capitolul portari, unde sunt pe primul loc în competiţie. Iulia Dumanska şi Denisa Dedu au apărat 36 la sută dintre şuturile trimise de adversare (42 din 117). Poarta Olandei are un procentaj de doar 29 la sută (31 din 106). Un alt capitol la care echipa noastră e în avantaj este jocul pe extreme. 24 din cele 36 de şuturi trimise de românce de pe una dintre cele două extreme s-au transformat în gol, adică 67 la sută. În schimb, olandezele au doar 19 goluri din 34 de aruncări (56 la sută). România este mai precisă şi la aruncările de la 7 metri (16 din 20, faţă de 14 din 19) şi stă mai bine din punct de vedere al numărului de goluri înscrise pe pătrundere. Aici, Cristina Neagu şi colegele sale au procentaj 100 la sută (7 din 7), în timp ce adversarele lor de duminică au 10 din 12 (83 la sută). Totodată, în ceea ce priveşte numărul total de aruncări, naţionala României este mai eficientă. A marcat de 91 de ori din 138 de încercări, în timp ce Olanda are 90 de goluri din 140 de aruncări. Un capitol care poate face diferenţa poate fi cel al eliminărilor. Aici scorul este aproape egal. România are 9 eliminări de două minute, faţă de cele 10 ale adversarelor. Numărul de cartonaşe galbene este acelaşi, respectiv 5.

Capitolele la care Olanda este mai bună

Echipa Olandei are propriile argumente în meciul cu România. Adversarele noastre se bazează pe jocul pivotului, unde au totuşi un avantaj destul de mic. Au marcat 12 goluri din 16 aruncări (75 la sută), în timp ce româncele au înscris de 19 ori din 26 de încercări (73 la sută). De asemenea, olandezele au o forţă mai mare de aruncare de la 9 metri, de unde au marcat 49 la sută din aruncări (23 din 47), faţă de cele 19 goluri din 41 de încercări ale fetelor noastre, şi sunt excelente pe contraatac, capitol la care au 100 la sută (11 din 11). În acelaşi timp, se poate spune că Olanda este o echipă mai combinativă, dacă ne luăm după numărul paselor decisive, aspect al jocului la care conduc detaşat, 53-31.

Horaţiu Paşca: „Olanda e într-o formă mai bună decât Norvegia”

Horaţiu Paşca, asistentul lui Ambros Martin, anunță că batavele ne vor pune cu siguranță mai multe probleme decât Norvegia. „Olanda a câştigat o grupă cu echipe foarte bune ale Europei, echipe cu tradiţie. Cu siguranţă au crescut foarte mult în ultimii ani. Au jucătoare la echipele importante ale Europei, iar antrenorul e foarte bun. Prestează un joc de calitate. Nu ştiu dacă e mai bună decât Norvegia, dar va fi un meci greu. În acest moment, Olanda e într-o formă mai bună decât Norvegia”, a spus secundul naționalei pentru prosport.ro.

Programul României din Grupa principală II: România - Olanda (9 decembrie, ora 19:00); România - Spania (11 decembrie, ora 19:00); România - Ungaria (12 decembrie, ora 19:00).

Naţionala României a câştigat grupa D cu maximum de puncte, după ce a trecut de Germania cu 29-24, de Cehia cu 31-28 şi de Norvegia cu 31-23.

Primele două clasate din grupele principale vor merge în semifinalele programate pe 14 decembrie, la Paris. Tot în capitala Franţei se va disputa şi finala, pe 16 decembrie.