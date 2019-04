Recital de pian la Centrul de Cultură

Iubitorii de muzică sunt invitați miercuri, 17 aprilie, de la ora 17, la un recital de pian, ce va avea loc în sala „Dialoguri Europene” de la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.

La eveniment vor participa profesorii Mădălina Vid și Alexandru Chiroșca, precum și elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj - Papai Erik (anul I), Sabou Anamaria (anul II), Szilagyi Abigel (anul III), Domokos Abel (anul III), Domokos Tamas (an IV), Chiș Sorina (an V), și ai Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău - Farcău Ricardo (cl. a VI-a), Szfara Maria (cl. a VI-a), Boldan Betuel (cl. a VII-a), Lucaci Iosif (cl. a IX-a), Kiraly Mark (cl. a IX-a).

În program au fost incluse lucrări de B. Bartók, D. Scarlatti, L. van Beethoven, P.D. Paradisi, L.C. Daquin., A. Shtoharenko, Z. De Abreu, J. Haydn, G. Enescu.

Intrarea este liberă.