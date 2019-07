Radu Căpîlnașiu a demisionat

Fostul primar al Zalăului, Radu Căpîlnaşiu, a demisionat atât din funcția de președinte al PNL Zalău, cât și din cea de consilier județean, anunțul fiind făcut vineri, 12 iulie, în cadrul unei conferințe de presă.

Liberalul a explicat că în spatele acestor decizii stau unele motive personale, dar și convingerea că partidul are nevoie de forțe proaspete. El a mărturisit că în 2016, după pierderea Primăriei Zalău și ieșirea din administrația publică, a intervenit o oarecare relaxare pe funcțiile politice pe care le mai ocupa: "Încă de acum un an am discutat cu Lucian Bode acest aspect și îi spuneam că ar fi nevoie de o schimbare și în zona biroului municipal. Este nevoie de forțe proaspete, pentru că am înțeles mesajul electoratului după alegerile europarlamentare din 26 mai, care își dorește să apară oameni noi, fețe noi. Așa că mi-am zis să provoc partidul la această schimbare".

Interimatul PNL Zalău a fost preluat de către Mihai Crișan, liderul tineretului liberal din municipiu.

Căpîlnaşiu a decis să renunţe și la fotoliul pe care l-a ocupat în ultimii trei ani în Consiliul Județean Sălaj, exprimându-și dezamăgirea față de deciziile luate de majoritatea din Consiliul Judeţean Sălaj. “În Consiliul Județean, de câte ori am discutat pe anumite probleme – cum ar fi înființarea unui parc industrial - nu au fost luate în considerare. S-au găsit tot felul de argumente, printre care că nu ar fi forță de muncă; nici în Cluj ori în Oradea nu există, dar aceste orașe se dezvoltă și atrag forță de muncă, în timp ce Zalăul și Sălajul pierd în continuare oameni calificați. Ne-am fi dorit să realizăm această investiție cu ajutorul CJ și al Primăriei. Este deranjant, însă, ce se întâmplă. Cât am fost primar, am fost obișnuit să țin cont și de părerile altora, dacă erau bune, și să le pun în aplicare. În Consiliul Județean, după trei ani de mandat, orice spui și orice argumente ai, nu se ține cont de absolut de nimic, iar pe mine mă nemulțumește acest lucru”, a declarat fostul edil al Zalăului.

Potrivit președintelui PNL Sălaj, Lucian Bode, fotoliul vacantat prin demisia lui Căpîlnașiu ar putea fi preluat de Liviu Ungurușan.

Fostul primar al Zalăului va continua să activeze în partid din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Sălaj.