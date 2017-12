Protest spontan la Casa de Pensii. Activitatea a fost suspendată timp de două ore

Luni dimineaţa, timp de două ore, Casa Judeţeană de Pensii şi-a suspendat activitatea cu publicul. Cei aproximativ 40 de angajaţi ai instituţiei au recurs la un protest spontan, ca urmare a nemulţumirilor pe care le au faţă de inechităţile salariale ce există în raport cu alte instituţii deconcentrate din judeţ.

Angajaţii sunt nemulţumiţi de faptul că într-un top al salariilor care există la nivel de judeţ în instituţii, Casa Judeţeană de Pensii se află undeva spre coada clasamentului, în condiţiile în care această instituţie are o activitate complexă.

Un şofer de la CAS ia dublul salariului unui consilier de la Casa de Pensii

„Este vorba despre o formă de protest spontan ca urmare a inechităţilor din sectorul public în ceea ce priveşte salarizarea. Ne considerăm nedreptăţiţi în raport cu celelalte categorii profesionale similare nouă, respectiv Casa de Sănătate şi Administraţia Naţională a Finanţelor. Solicităm alinierea salariilor noastre la nivelul celorlalte instituţii, deoarece şi Legea nr. 153/2017 prevede acest lucru. Toţi angajaţii Casei de Pensii şi-au manifestat această nemulţumire. Noi am iniţiat în trecut şi un memorandum către Ministerul Muncii şi Casa Naţională de Pensii prin care am solicitat acest lucru. Nu am primit niciun răspuns la această formă de comunicare a noastră. În consecinţă, colegii şi colegele au reacţionat spontan”, a precizat Marian Ionuţ, reprezentantul angajaţilor din Casa Judeţeană de Pensii Sălaj.

Angajaţii stau peste program din cauza legislaţiei stufoase şi a lipsei de personal

Acesta a mai adăugat faptul că instituţia are o activitate complexă, iar volumul de muncă este unul mare, de multe ori angajaţii fiind nevoiţi să rămână peste program. „Ne simţim nedreptăţiţi, în condiţiile în care suntem nevoiţi să muncim de foarte multe ori peste program întrucât, odată cu deciziile de diminuare a cheltuielilor cu personalul din sector bugetar din 2010, personalul din instituţie a fost diminuat cu 24 la sută, volumul de muncă de atunci fiind tot mai mare, iar noi menţinându-ne cu acelaşi număr de angajaţi, respectiv 49”, a declarat un alt angajat al instituţiei. În revendicările pe care le au, aceştia au mai adus ca justificare solicitarea la care sunt supuşi întrucât legislaţia din sistemul public de pensii este una stufoasă, aflată într-o continuă schimbare. „Observăm deja o tendinţă de reorientare a personalului înspre alte instituţii, unde salariile sunt pe măsura muncii depuse. Cel mai probabil, vom asista la un exod al angajaţilor din instituţie”, a declarat un alt angajat.

Cât câştigă în prezent angajaţii Casei de Pensii

Angajaţii Casei de Pensii se simt nedreptăţiţi şi invocă nemulţumiri cu privire la salarizare întrucât unele salarii pentru funcţii similare din alte instituţii sunt aproape duble. Potrivit listei cu salariile din instituţie, cel mai mic venit este al unui consilier care primeşte lunar 1.417 lei net. Un referent ia aproximativ 1.660 de lei, iar salariul unui inspector începe de la 1.957 şi ajunge până la 3.570. Salariul minim încasat de un şef serviciu este 3.807 lei, iar cel maxim ajunge până la 6.013 lei. Salariul net al unui director executiv adjunct este de aproximativ 4.565 lei.

Dacă nu se va ţine cont de nemulţumirea pe care o au, angajaţii nu exclud şi alte proteste în zilele care urmează.