Program de screening pentru cancerul de sân

În lipsa unor programe naționale de prevenție în ceea ce privește cancerul mamar, Consiliul Județean și-a propus ca începând din acest an să implementeze un proiect în această direcție. Președintele instituției, Tiberiu Marc, precizează că demersul se dorește a fi o colaborare între administrația județului, actorii economici importanți din Sălaj și medicii de la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

"Și în acest an ne dorim continuarea colaborării cu companii importante din Zalău, cu care am implementat în trecut diverse proiecte, inclusiv în domeniul sănătății. Deși nu este atributul Consiliului Județean, ne dorim să intervenim și pe partea de prevenție, câtă vreme în România nu există suficiente programe în această direcție. Am început un studiu legat de oportunitatea de a face screening pentru prevenția unor afecțiuni și mă refer concret la cancerul de sân", a spus Marc.