Odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, consilierii municipali au fost nevoiţi să aprobe un nou fond pentru salarii. Acestea rămân constante anului 2017, însă noile reglementări fiscale pun o presiune mai mare pe bugetul Primăriei.

În şedinţa de Consiliu Local de joi, 25 ianuarie, consilierii locali au avut supus spre adoptare un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază, ca urmare a transferării cotelor de contribuţii de asigurări sociale obligatorii de la angajator la angajat, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Dana Crişan: „Am îndoieli că o să putem să ne încadrăm în buget”

Consilierul PNL, Dana Crişan a semnalat un potenţial pericol, de diminuare a bugetului alocat investiţiilor şi creştere a bugetului alocat salariilor, lucru care poate duce la o neîncadrare în bugetul pe 2018.

„După cum ştim, pe 2018 nu avem un buget aprobat. Avem, în schimb, afişat pe site un proiect de buget şi o să-l discutăm pe larg luna viitoare. Trebuie, însă, să facem referire la câteva puncte care au legătură cu acest subiect. Veniturile au scăzut la cote defalcate din impozit pe venit undeva cu 30 la sută faţă de bugetul anului trecut, iar faţă de execuţia anului trecut se pare că undeva cu mai mult de 30 la sută. Deci, avem un semn de întrebare dacă ne vom încadra în buget. La capitolul „reparaţii străzi curente”, faţă de bugetul de anul trecut este undeva la jumătate, la transportul în comun subvenţia este mai mică decât bugetul de anul trecut, salubritatea este mai mică decât bugetul de anul trecut. Am îndoieli că o să putem să ne încadrăm în cazul ăsta în buget”, a precizat consilierul local Dana Crişan.

Ionel Ciunt : „Nu diminuăm banii pentru investiţii”

„În construcţia bugetului pentru anul acesta am avut în vedere două chestiuni esenţiale. Prima, să nu diminuăm banii pentru investiţii. Şi o să vedeţi în construcţia bugetului, în proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului că suma pentru investiţii este la nivelul din 2017. A doua chestiune pe care am avut-o în vedere a fost să nu crească salariile. Şi nu au crescut, au rămas la nivelul lunii decembrie 2017, doar că legislaţia şi Codul Fiscal actual ne obligă ca unele obligaţii să treacă de la angajator la angajat. Cu procentele acelea am întocmit grila de salarizare pe care o aveţi în faţă şi pe care v-o propunem spre aprobare”, a completat primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

Adrian Popan: „Trebuie să demonstrăm că merităm astfel de salarii”

Adrian Popan, consilier local din partea PMP, a transmis aparatului primăriei că odată cu noua grila de salarizare cetăţenii doresc să vadă performanţă şi eficienţă din partea angajaţilor primăriei. „Vă îndemn pe dumneavoastră, executivul primăriei, să găsiţi mecanisme şi motivaţii pentru a demonstra cetăţenilor că merităm banii aceştia. Acesta este un aspect de imagine pentru care eu insist”, a completat consilierul local Adrian Popan.

Chiar dacă Adrian Popan şi consilierii PNL s-au abţinut de la vot, proiectul privind stabilirea salariilor de bază, ca urmare a transferării cotelor de contribuţii de asigurări sociale obligatorii de la angajator la angajat, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a fost adoptat.