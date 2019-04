Primăria Zalău taie voucherele de vacanţă ale angajaţilor pentru a finaliza mai multe investiţii

Bugetul de funcţionare şi de dezvoltare al municipiului Zalău va fi supus vineri, 19 aprilie, votului consilierilor locali. Anul acesta, partea alocată dezvoltării este considerabil mai mare decât anii trecuţi, graţie banilor atraşi din fonduri europene. Ca o noutate, angajaţii primăriei, ai poliţiei locale şi ai tuturor instituţiilor subordonate primăriei nu vor mai primi anul acesta vouchere de vacanţă, banii astfel economisiţi, aproximativ un milion de lei, urmând a fi utilizaţi pentru continuarea investiţiilor derulate în oraş. Rămâne de văzut dacă proiectul de buget va trece sau nu de votul consilierilor locali, în forma propusă.

În şedinţa de Consiliu local de vineri, 19 aprilie, va fi supus la vot proiectul de buget al municipiului pe anul 2019. Primarul Ionel Ciunt spune că, anul acesta, cheltuielile materiale de funcţionare se reduc semnificativ, pentru a rămâne cât mai mulţi bani pentru dezvoltare. Administraţia locală spune că au prioritate investiţiile, atât cele noi cât şi cele aflate în derulare.

“Ne-am concentrat pe asigurarea sumelor necesare demarării unor investiţii noi şi finalizării sau continuării unor investiţii care au fost déjà începute. De aceea o să vedeţi la Secţiunea de cheltuieli materiale sumele diminuate faţă de anul trecut, dar pentru noi, ca strategie de dezvoltare a municipiului, este foarte important ca ceea ce ne-am angajat vizavi de investiţii să continue în municipiu. Secţiunea de dezvoltare are un buget consistent în acest an şi, în mare măsură, sunt bani care vin din fonduri europene. Asta înseamnă o muncă în ceea ce înseamnă scrierea şi întocmirea unor proiecte care sunt eligibile pe fonduri europene. Cifrele sunt afisate pe site-ul instituţiei noastre şi la avizierul de la primăriei, iar vineri, 19 aprilie, în cadrul şedinţei, vor dezbate, cu consilierii, cifrele cuprinse în proiectul de buget”, spune primarul Ionel Ciunt.

Edilul spune că în proiectul de buget au fost alocate sumele necesare pentru acoperirea chetuielilor cu asistenţa socială până a finele anului.

„Ca linii generale, am avut preocupări în sensul de a asigura toate sumele necesare pe asistenţă socială, şi mă refer aici la indemnizaţiile pe care le au persoanele care îngrijesc de persoanele cu dizabilităţi, de asemenea persoanele cu dizabilităţi au toate sumele asigurate până la sfârşitul anului”, spune primarul.

De menţionat că, potrivit proiectului de buget, angajaţii primăriei, cei ai Poliţiei locale şi ai tuturor instituţiilor subordonate primăriei nu vor masi primi anul acesta vouchere de vacanţă, banii astfel economisiţi urmând a fi folosiţi pentru investiţii.

„Mai este un aspect important pe care vreau să îl menţionez. Am renunţat la voucherele de vacanţă pe care le-am oferit anul trecut, în ideea că sunt mai importante investiţiile pe care le-am pornit şi suma de un million de lei, care era necesară pentru obţinerea acestor vouchere am pus-o la investiţii sau reparaţii curente, în special la investiţiile de pe bulevard”, a anunţat primarul.

Ionel Ciunt spune că unităţile de învăţământ din oraş vor prmi bani şi anul acesta şi anul acesta, câte o sută de lei pentru fiecare copil.

„Am avut în vedere să asigurăm sumele necesare pe care le-am promis pentru şcoli. Am păstrat suma de 100 de lei per capita pentru fiecare unitate şcolară, banii o să-i primească imediat după aprobarea bugetului, iar, aşa cum am subliniat, la Secţiunea cheltuieli materiale am diminuat atât cât s-a putut, mergem doar pe strictul necesar în acest an, tocmai pentru a putea finaliza investiţiile pe care le-am început”, a explicat primarul Ionel Ciunt.