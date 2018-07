Primăria Pericei vrea să îmbunătățească două servicii: unul pentru vârstnici și altul pentru elevi

Cele doua proiecte pe care primaria Pericei le are în lucru sunt centrate pe îmbunătățirea și extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor și un altul de îmbunătățire și extindere a serviciului de after school pentru copii.

„Pe POCU avem un proiect ce se află în pregătire prin care dorim să îmbunătățim și să extindem serviciile de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor și să îmbunătățim și să extindem serviciul de after school pentru copii. Considerăm că ajutăm părinții dacă asigurăm acest serviciu pe timpul după-amiezilor. Poate că este o premieră, noi lucrăm și pe perioada verii cu copiii. Avem două grupe și nu am dorit să concediem sau să trimitem cadrele în șomaj pe perioada vacanței. Practic am revigorat instituția corigenței pentru că există elevi care nu au reușit să țină pasul cu generația lor și ar fi păcat să nu le dăm această șansă”, precizează primarul comunei Pericei, Boncidai Csaba.