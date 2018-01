Prima zăpadă la Zalău. Primăria municipiului s-a descurcat mai bine decât anul trecut

Prima zăpadă din această iarnă i-a scos pe angajaţii Citadin pe străzile din municipiu, pentru a le curăța.

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, spune că s-a acţionat imediat pentru degajarea drumurilor din oraş. „A fost o mobilizare în aprecierea mea bună, sigur că este loc de mai bine. Noi am început să ne mobilizăm de duminică de la ora 17,00 şi am acţionat pe raza municipiului Zalău cu patru răspânditoare, trei buldoexcavatoare, un tractor cu lamă şi sărăriţă, plus două basculante de unde materialul antiderapant era manipulat manual. Luni dimineaţă, la ora 4.00, am adus toate echipele de intervenţie, mă refer la oameni, 45 de persoane care au început să degajeze căile de acces spre şcoli, în staţiile mijloacelor de transport în comun, iar utilajele au acţionat cu prioritate pe zonele în pantă ale municipiului, mă refer la Ortelec, Stâna, zona spre Aghireş, Centura şi Gheorghe Doja”, a precizat pentru Sălăjeanul primarul municipiului Zalău.

Potrivit lui Ionel Ciunt, ieri, în jurul amiezii, erau în dispozitiv toate utilajele care lucrează mai ales la solicitări, pe străzi din zonele de case de la Stâna, Aghireş sau Ortelec, iar ca număr de persoane erau 100 de angajaţi ai Citadinului care lucrau la degajarea trotuarelor, a staţiilor de autobuz şi a gurilor de scurgere colmatate.

„Ca apreciere generală, mă declar mulţumit de felul în care s-a mobilizat Citadinul şi ne-am mobilizat cu toţii, pentru că şi viceprimarii, şi eu personal, am fost în dispozitiv şi duminică seara, şi luni dimineaţa”, a adăugat primarul oraşului.

Un singur incident la prima ninsoare

Din fericire, prima ninsoare nu a provocat mari probleme în Zalău, astfel că nu au rămas oameni izolaţi de zăpadă, aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi. „N-am avut niciun drum blocat. A fost o problemă la urcarea dinspre Stâna spre oraş a unui autobuz care până la urmă s-a rezolvat pentru că a fost nevoie să se mai intervină cu un utilaj de deszăpezire încă o dată acolo”, a precizat Ionel Ciunt.

Însă, per ansamblu, primarul Ionel Ciunt se declară mulţumit de cum s-a făcut intervenţia la prima ninsoare serioasă din această iarnă. „Mi-aş fi dorit să fie mult mai eficienţi, în sensul că aş fi vrut ca dimineaţa, pe la ora 10,00, să fie oraşul curăţat de zăpadă. Sigur că nu s-a putut, nu neapărat datorită deficienţelor sau minusurilor sau lipsei de personal, ci sunt mai mulţi factori care concură la treaba asta. Am vrut să fie în siguranţă şi angajaţii noştri dimineaţa, când traficul este mai mare, şi atunci a fost o oră - o oră jumate când i-am oprit din activitate pe oamenii care au lucrat mai ales pe bulevard şi i-am disponibilizat pe cartiere. Fără îndoială că este loc de mai bine, dar mă declar mulţumit de felul cum au acţionat la această primă zăpadă”, a mai spus Ionel Ciunt.