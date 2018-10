Prima reacție a celor de la FCSB

„În primul rând, Rednic l-a jignit pe Luțu! Nu știu de ce toată lumea vorbește de Luțu de multe ori în termeni care nu-și au rostul. Luțu este un băiat extraordinar, își vede de treaba lui alături de patron. Nu ar trebui denigrat pentru că este lângă patron, ește șofer și ce mai face el pe acolo. În rest, ce au de împărțit Mihai Stoica cu Rednic, cu Gnohere... Nu știu și nu vreau să comentez”, a spus fostul mare portar al Stelei.

Helmuth Duckadam i-a dat replica lui Rednic și după ce acesta l-a atacat în public pe Nicolae Dică. „Legat de cealaltă afirmație, Steaua are antrenor la ora actuală, are unul dintre cei mai longevivi antrenori din campionatul nostru”, a mai spus Duckadam la Digi Sport.

Afirmațiile lui Mircea Rednic care au inflamat atmosfera la FCSB

„Cu FCSB n-am avut niciodată probleme. Într-o perioadă, Steaua chiar avea antrenor. Olăroiu era antrenor, am câștigat 4-2 la noi parcă. Eu spun că avea antrenor atunci, restul nu mă mai interesează. Nu are de ce să-mi fie frică de Steaua. Noi avem nevoie de puncte cu toată lumea. Nu stăm să ne gândim că e FCSB sau altcineva”, a declarat Mircea Rednic în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial la Dinamo.

„Prima oară am venit când s-au schimbat 18 jucători, 2006 - 2007. Am luat campionatul, am trecut în primăvara europeană. Cu ce echipe am fost în grupe. Cu Leverkusen, Bruges, Tottenham, Besiktas. Asta o spun pentru Luțu 2 de la Steaua, ca să o ştie. Vă daţi seama cine e că spunea că un jucător de acolo are mai multe jocuri în Europa decât de mine ca antrenor”, a mai declarat Mircea Rednic.