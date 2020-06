Prima generație de gimnaziu la CNS

Prima promoție de gimnaziu a Colegiului Național Silvania din Zalău a absolvit cursurile. În contextul epidemiologic actual, elevii nu se pot bucura nici de tradiționala festivitate din curtea școlii, nici de petrecerea de final de an.

Elevii de clasa a VIII-a ar fi trebuit să bucure în aceste zile, împreună cu colegii, profesorii, familia și prietenii lor, în curtea școlii, la festivitatea de final de ciclu gimnazial. Coxtul epidemiologic și măsurile pe care le implică au făcut imposibil acest lucru.

Anul acesta, la Colegiul Național Silvania din Zalău a absolvit prima promoție de gimnaziu.

"Îmi vine greu să cred, dragi colegi, că au trecut deja patru ani de când am pășit pentru prima oară pe porțile Colegiului nostru minunat – eram prima generație de gimnaziu, piticanii cu fețe îmbujorate și curioase, în mijlocul colegilor liceeni, care ne-au așteptat cu flori și care ne-au înconjurat de la început cu blândețe, generozitate și zâmbete nesfârșite... Ajunși acum la final de clasa a opta, mă gândesc că am trecut prin atâtea, că am crescut atât de mult unii lângă alții, legând prietenii strânse, care vor transcende orice limită și de care timpul nici nu va îndrăzni să se atingă... De la anul, poate că unele lucururi se vor schimba, dar rămân convinsă că esența va rămâne aceeași. Și mă gândesc că, oriunde ne-ar purta viața de acum încolo, vom continua să purtăm în suflete amintirea comună a acestor patru ani pe care, sinceră să fiu, nu mi-aș dori să îi schimb cu absolut nimic! Am fost o echipă, am fost o familie și partea cea mai frumoasă este că nu s-a terminat; noi vom rămâne mereu familia CNS, generația 2020, și pentru mine e de ajuns pentru a mă face nespus de fericită! Vă mulțumesc tuturor și abia aștept să ne revedem la liceu!", este mesajul transmis de Anne Ilieșiu, una dintre absolventele acestei prime generații de la CNS.

Un mesaj emoționant a venit și din partea directorului prestigioasei unități de învățământ, profesorul Florin Morar:

"Dragi absolvenți, întreaga existență este o axă a devenirii ființei. La fiecare etapă importantă construim o nouă rețea formată dintr-o mulțime de noduri și de conexiuni (...) Acum ați atins un prag pe care îl veți depăși cu răbdare și înțelepciune pentru că sunteți copii modelați într-o școală de elită. Credem în voi, în capacitatea și în inteligența voastră, de asemenea suntem mândri de toate performanțele pe care le-ați obținut și nu mă refer aici doar la cele școlare, ci și la cele extrașcolare. Călătoria voastră va continua în colegiul nostru, veți descoperi noi aventuri, veți avea parte de interesante provocări și veți construi noi rețele cu diferite noduri și semnificații în anii de liceu care vor urma. Vă mulțumesc pentru seriozitatea și implicarea în viața școlii și vă doresc succes la examenele naționale, reușită pentru a ne putea bucura din nou în luna septembrie când ne vom reîntâlni! Mulțumesc și părinților pentru susținere și pentru colaborarea eficientă atât cu precedenta, cât și cu actuala conducerea a colegiului", a precizat directorul Colegiului.

