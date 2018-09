Premiu pentru proiectul “Reprezentantul Pacientului” din cadrul Spitalului Judeţan

Premiul Publicului pentru categoria “Proiectul unei Asociaţii de Pacienţi cu Cel mai mare Impact” a ajuns la Zalău. Proiectul implementat prin „Reprezentantul Pacientului” în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău s-a bucurat de recunoaşterea publicului a cărui voturi i-au garantat un premiu important la Gala Premiilor COPAC ce s-a desfăşurat la Bucureşti în data de 25 septembrie.

Serviciul “Reprezentantul pacientului” al Asociației “Sprijin Independent pentru Spitalul Zalău” în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău a concurat la categoria “Proiectul unei asociații de pacienți cu cel mai mare impact”. Acest premiu vine ca o încununare a interesului pe care Asociaţia l-a acordat în ultimii ani medierii dialogului între pacienţi şi personalul medical.

„Pentru noi, acest premiu şi faptul că cineva s-a gândit să propună proiectul organizaţiei noastre la această competiţie a fost o mare bucurie pentru că niciodată nu ne-am gândit că ceea ce facem noi în cadrul Spitalului Judţean Sălaj ar merita un premiu. Tot ceea ce ne-am propus vreodată a fost să dăm o mână de ajutor pacienţilor atunci când au nevoie de sprijin în relaţia cu spitalul. Pentru noi, cea mai mare bucurie e că, într-adevăr, comunitatea locală ne-a votat şi cu ajutorul acesteia am obţinut acest premiu”, a precizat Adina Sabadâş, coordonatorul Serviciului „Reprezentantul Pacientului”.

Proiectul vizează personalizarea relației pacient – echipă de îngrijire, prin adaptarea la nevoile pacienților, aparținătorilor și ale cadrelor medicale, creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor şi a calităţii serviciilor medicale.

„Proiectul cu care am câştigat este un proiect dedicat pacienţilor, membrilor familiei, dar şi cadrelor medicale. Ce facem noi defapt? Am înfiinţat în cadrul Spitalului Judeţean un birou unde oricine care are nevoie de sprijin se poate adresa. Poate pacientul are nevoie de informaţie, are nevoie de consiliere, are nevoie de conciliere cu echipa de îngrijire. Noi, împreună cu ei, cu membrii familiei, cu cadrele medicale, încercăm să găsim o soluţie astfel încât în momentul în care pacientul părăseşte spitalul să-şi fi rezolvat problema cu care a venit. Acest proiect a început ca un proiect de voluntariat pe la mijlocul anului 2007. În jurul lui, am înfiinţat un ONG în anul 2010, iar de atunci este implementat la nivelul Sptalului Judeţean”, a completat Adina Sabadâş.