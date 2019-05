Premierul Viorica Dăncilă, în vizită de lucru în Sălaj

Sălajul stă bine la capitolul proiecte demarate prin PNDL, există o lipsă a forţei de muncă dar învăţământul profesional şi dual pot reduce dezechilibrul existent, iar protestele nu fac cinste nimănui. Sunt câteva din observaţiile făcute vineri, 17 mai, la Zalău, de premierul Viorica Dăncilă. Prim ministrul României s-a aflat în vizită de lucru în Sălaj, alături de mai mulţi membri ai Guvernului pe care îl conduce.

Viorica Dăncilă a fost însoţită de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul pentru Românii de pretutindeni, Natalia Intotero şi secretarul de stat în ministerul Agricultulturii, Daniel Botănoiu.

Viorica Dăncilă: “Lipsa de forţă de muncă calificată e o problemă constatată în Sălaj”

Într-o conferinţă de presă, premierul Viorica Dăncilă a prezentat concluziile discuţiilor şi întâlnirilor avute cu administraţiile locale şi judeţene, dar şi cu mediul de afaceri sălăjean.

„Am facut o vizită azi în Zalău, am vrut să vedem care este stadiul realizărilor folosirii fondurilor europene şi fondurilor guvernamentale, am mers şi am văzut investiţii in domeniul sanatatii pentru ca, asa cum stiti, anul acesta a fost alocat cel ami mare buget pt sanaatte si educatie, am discutat cu oamenii. Dincolo de lucrurile care sunt realizate, am vrut să vedem si care sunt problobelele existente in judet, astfel incat sa venim cu raspunsuri la acestea. Am avut discutii cu reprezentanti ai admnistratiieilocale si judetene, ai comunitatii locale, ma bucurat faptul ca in fiecare localitate a judetului, ca de altfel in fiecare localitate a tarii au fost folosite fondurile pentru PNDL 1 si PNDL 2, fapt ce arata ca acest program au avut efectul pe care ni l-am dorit. Am discutat si despre Fondul de dezvoltare si Investitii, despre faptul ca toate comunitatile trebuie sa acceseze acest fond pt ca dorinta fiecarui edil, a fiecarei comunităţi, este de a se dezvolta.(...) Am avut o intalnire la Michelin, unde a particpipat si ambasadorul Frantei, am discutat despre aceasta investitie importanta in Zaalau, am vizitta mai multe parti ale fabrici, am vazut investitiile facute in ultima perioada. (...) Dintre problemele semnalate, este una pe care am intalnit-o aproape in toate judetele, si anume cea referitoare la lipsa fortei de munca şi la lipsa fortei de munca calificata. Am discutat despre invatamântul dar şi despre învăţământul profesional, lucruri, de altfel, extrem de importante daca vrem investiţii în România”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, despre protestatarii care au aşteptat-o la Zalău: “Această atitudine nu duce la nimic constructiv”

Vineri, în jurul amiezii, premierul şi miniştrii care îl însoţeau au fost aşteptaţi, în faţa Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, acolo unde au susţinut o conferină de presă, de mai mulţi protestatari. Prim ministrul Viorca Dăncilă le-a eclarat jurnaliştilor că protestele sunt normale într-o democraţie, însă jignirile nu fac cinste nimănui, consideră premierul.

"În multe orașe vedem aceiași oameni, care se deplasează cu foarte multă rapiditate de la o localitate la alta. Într-o democrație, protestele sunt normale, dar nu le vedeți făcute într-un mod civilizat. Niciodată pe români nu i-a caracterizat violența verbală, jignirile, această dezbinare, această atitudine care nu cred că place cuiva. M-am întâlnit și la intrarea în spital cu unul dintre care au contestat guvernarea și l-am rugat să îmi spună efectiv ce îl deranjează, pentru că Guvernul României este dispus la dialog. Consider că soluțiile le putem găsi numai prin dialog, nu prin aceste manifestări care nu ne reprezintă ca români și cred că nimeni nu se poate identifica cu o astfel de manifestare. Efectiv nu cer nimic, ci au doar această dorință de a jigni, de a aduce dezbinare în societate. Eu nu am luat niciodată o decizie împotriva românilor și nu am de ce să mă tem, dar această atitudine face rău ca imagine a unei localități, ca și imagine a unei regiuni, ca și imagine de țară. Pentru că nu duce la nimic constructiv. Ceea ce mă deranjează mai mult este modul în care vor să umilească anumiți oameni. Am văzut cum aruncau cu bani pe jos la bătrâni, ca să îi umilească. Acest lucru chiar deranjează și nu mai trebuie să se întâmple în România. Nu mai trebuie să vedem acest discurs bazat pe ură, în care încercăm să punem un scandal între cei în vârstă și cei tineri. Cred că este loc pentru toată lumea, iar principalul nostru mesaj să fie de unitate. Fiecare își arată valoarea prin modul în care se manifestă. Am văzut că este un plan, în care întâlnim aceiași oameni în mai multe locuri. Stau și mă gândesc: sunt așa de ușor de cumpărat? Chiar nu le pasă de impresia celor din jurul lor? Chiar nu se gândesc cât de rău fac ca și imagine?", a declarat Viorica Dăncilă.

Daniel Botănoiu: În Sălaj e o “explozie” de producători de tomate

Secretarul de stat în ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu, aflat în vizită de lucru în Sălaj alături de premierul Viorica Dăncilă, a avut mai multe întâlniri cu fermierii din judeţ.

“Am avut intâlniri cu producătorii de tomate pentru ca aveti la niv judetului o explozie in aceasta directie, si anume producatori care s-au inscris in program, cu marfuri de calitate foarte buna si, ceea ce este important, utilizeaza energie alternativa geotermala pentru a produce tomate de o calitate foarte buna si la preturi rezonabile. De asemenea, am avut o intalnire cu crescatorii de vaci de carne, cu creşteri extraordinare, cu un amanajament foarte bun, cu afaceri care sunt prospere.(...) De asemenea, am avut intalniri cu cei de la Statiunea d cercetare pomicolă, unde stiti ca exista o situatie mai delicata, noi speram sa gasim o rezolvare . Stiti ca exista o lege organica care are in administrare aceste staţiuni şi institute şi vrem sa gasim o formlua astfel incat sa intre in programul pe care noi l-am gandit si aprobat la nivelul Guvernului astfel încât să avem o cercetare şi o inovare adaptate la ceea ce gândim în viitor în sectorul agricol”, a afirmat secretarul de stat Daniel Botănoiu.