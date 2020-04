Pregatirile sportivilor romani pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020 sustinute de COSR pe perioada starii de urgenta

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a adoptat astazi o serie de masuri privind continuarea sustinerii pregatirii sportivilor pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020 pe perioada starii de urgenta.



In conformitate cu hotararile Comitetului International Olimpic (CIO) si cu noile masuri adoptate de grupul de lucru al forului international privind principiile sistemului de calificare pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020, toti sportivii care si-au castigat calificarea si toate locurile cota obtinute de fiecare Comitet Olimpic National raman valabile. Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Team Romania - Echipa Olimpica are in acest moment 59 de sportivi calificati la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Sunt sportivi de la 12 discipline sportive: inot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastica, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masa, box.



”Comitetul Olimpic si Sportiv Roman ii va sustine financiar pe toti sportivii din loturile olimpice de seniori cu obiectiv JO Tokyo 2020 dar si pe cei din loturile olimpice de tineret (CNOPT - BOPT) cu perspectiva intermediara de calificare la JO Tokyo 2020 si cu obiectiv principal JO Paris 2024. Aceasta finantare a fost aprobata de Comitetul Executiv al COSR, intrunit in sedinta azi, 10 aprilie 2020. Finantarea a fost aprobata tinand cont de recomandarile Comisiei Tehnice Olimpice pentru Sportul de Performanta care a cerut adaptarea antrenamentelor conform acestei perioade de necesitate in care se afla Romania. Primele de lot olimpic au fost diminuate cu 25 % pe toata perioada starii de necesitate pentru sportivi si plafonate pentru antrenorii principali la nivelul celui mai bun sportiv aflat in pregatire.” a punctat Mihai Covaliu, presedintele COSR.



Toate programele sustinute si derulate de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman continua cu o singura exceptie. Independent de vointa COSR, din cauza inchiderii scolilor si a unitatilor de cazare si alimentatie, necesare derularii activitatii, s-a oprit finantarea pentru Centrele Nationale Olimpice pentru Juniori si Bursele Olimpice pentru Juniori. Doar pe perioada starii de necesitate si cu reluarea activitatii in momentul cand acest lucru va fi posibil.



In conditiile amanarii cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, COSR a decis continuarea programului SAMURAI pana la terminarea contractelor in derulare urmand a reanaliza programul in functie de impactul financiar pe care aceasta perioada il va avea asupra resurselor forului olimpic. Programul Samurai se adreseaza elitei, celor cu sanse la a castiga o medalie pentru Team Romania la Tokyo.



Comitetul Executiv al COSR l-a desemnat azi, prin vot unanim, ca Sef de Misiune pentru Jocurile Olimpice de iarna Beijing 2022, pe Florin Misca, secretar general-adjunct al forului olimpic roman. Totodata, a fost amanata Adunarea Generala Ordinara a COSR, stabilita pentru finalul lunii aprilie, pana la o data in care masurile restrictive impuse de starea de urgenta o vor permite.



Mihai Covaliu a multumit partenerilor COSR, tuturor membrilor Comitetului Executiv, staff-ului COSR, membrilor Comisiei Tehnice Olimpice pentru Sportul de Performanta, staff-ului COTAS si celorlalti colaboratori pentru sustinere si implicare in aceasta perioada de criza.