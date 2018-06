Portul popular autentic, în Anul Centenar

Ileana Grațiana Pop, rapsod popular și unul dintre cei mai dârji promotori ai tradiției autentice aduce în atenție acum, în preajma Sărbătorii Universale a Iei, povestea spăcelului de Sălaj, de pe Valea Agrijului, într-un demers de promovare a elementelor ce vorbesc despre identitate și bogăție culturală, mai ales acum, în prag de Centenar, când toată atenția trebuie concentrată în dorința de a ne cunoaște trecutul, de a învăța să-l respectăm și astfel să ne respectăm și să ducem mai departe imaginea țăranului care purta cu multă mândrie straiele românești, fără a împrumuta elemente de kitch, toate realizate de mână, din materiale naturale. Cuvintele Grațianei Pop, pline de dragoste, devin documente într-o arhivă a sufletului, un crâmpei de poveste ce are scopul de a înrăma și a așeza la loc de cinste portul popular întreg și autentic al zonei Sălajului. Așa s-a născut și expoziția de costume populare din muzeul amenajat la Ciumărna, despre care spune că: „Mi-a fost teamă să nu se piardă (n.r. costumul popular) în timp, iar văzând că lumea începe să îi dea mai mare împortanță, am vrut să promovez costumul popular în întregime, nu numai ia, de fapt, nici nu știu de unde e cuvântul acesta, la noi se folosește termenul de cămașă, spăcelul, poalele, catrințele, tot costumul întreg, mai ales acum, în an Centenar”.

Am discutat despre costumul popular de Sălaj, iar cuvintele care trebuie să rămână pe buzele noastre sunt identitate, bogăție și mândria de a fi români. „De mică mi-a fost foarte drag costumul popular și văzând că se pierde tradiția, am tot adunat foarte multe cămăși de copii, de bărbați, de femei, așa cum se purtau mai demult. Pentru că femeile nu aveau posibilitatea să își cumpere, nici nu existau materiale de cumpărat pe atunci, ele lucrau pânza și coseau pe pânză cu ață vopsită cu culori naturale, din buruieni. Azi lucrez cu ață veche, de la bătrâne, pe care le găsesc în târguri, iar cea mai bună pânză este cea cusută în război” - Grațiana Pop.

În muzeul amenajat ne-a spus că are o cămașă cu fodre de peste 100 de ani, lucrată cu ciur și fir răsucit, iar cel mai vechi element de vestimentație din țară este catrința neagră. „Eu promovez zona Văii Agrijului, noi nu purtăm atâta roșu, ci mai mult alb și negru, mai sobru. Specific zonei noastre este faptul că femeile lucrau manual, în Ardeal costumul popular se făcea de mână, de femeile țărănci din sate. Costumul complet este format din poale, catrință, spăcel sau camașă cu punte și guler rotund, cusut cu flori și pumnășei, dar neapărat se purta pieptarul din piele de miel, pe care se coseau flori negre”, spune Grațiana Pop.

Să sărbătorim cu toții bucuria și prilejul de a fi contemporani cu o sărbătoare de 100 de ani, iar de 1 decembrie, și nu numai, să îmbrăcăm trupul și sufletul în ținuta demnă, de români, un scut în fața tuturor încercărilor istoriei. „Doresc ca toți românii să-și păstreze portul popular adevărat în întregime, să își păstreze tradițiile, să nu uite de unde au plecat, să poarte cu ei peste tot în lume portul popular adevărat, să îl ducem mai departe și pentru tinerii noștri, ca să știe că ținuta asta e din România”, încheie Grațiana Pop.