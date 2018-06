Politistul Alin Onica, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare

Politistul Alin Onica era incadrat la compartimentul Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Poliţiei Şimleu Silvaniei. Incidentul, in urma caruia un alt coleg, Mircea Gaidos, a ajuns in stare grava la spital, s-a petrecut in data de 16 ianuarie, anul acesta, la petrecerea de dupa bilantul anual al politistilor. Intre cei doi colegi de uniforma a izbucnit un conflict spontan. Politistul Alin Onica si-a batut cu bestialitate colegul, ranile acestuia uimindu-i chiar si pe anchetatori. Initial, Mircea Gaidos a fost transportat la Spitalul Orasenesc Simleu Silvaniei, dar, data fiind starea in care se afla, a fost transferat la Zalau, apoi la Cluj Napoca. Politistul batut prezenta numeroase fracturi si traumatisme in mai multe zone ale corpului.

Vineri, 22 iunie, magistratii Tribunalului Salaj au pronuntat sentinta: 3 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, fara drept de recunoastere a vinovatiei.

“ Pentru comiterea infractiunii de tentativă de omor prevăzută de art.32 alin 1 Cod Penal raportat la art.188, condamnă pe inculpatul O I A ,cu datele sale personale, la 3ani si 8 luni si interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin 1 lit.a,b,h cp respectiv dreptul de a fi ales în autoritati publice sau orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implică exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme pe timp de 1 an de la data executarii pedepsei inchisorii”, scrie in sentinta pronuntata vineri.

Sentinta Tribunalului Salaj poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare. In prezent, politistul Alin Onica este suspendat, iar daca va fi condamnat definitiv va fi exclus din Politie. In ceea ce priveste latura civila a cauzei, aceasta va fi solutionata intr-un dosar separat.