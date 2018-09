Politicienii sălăjeni sunt de acord cu referendumul

Politicienii sălăjeni consideră că referendumul pentru revizuirea Constituţiei este necesar, atâta timp cât trei milioane de români şi-au exprimat această opţiune. În plus, susţin aleşii noştri, textul actual din Constituţie lasă loc de interpretări aşa că trebuie o reglementare mai clară a noţiunii de familie.

Organizarea unui referendum pentru redefinirea familiei reprezintă voinţa a trei milioane de români, iar acest aspect nu poate fi ignorat chiar dacă presupune costuri însemnate, sunt de părere politicienii sălăjeni.

Deputatul PSD Iuliu Nosa spune că organizarea referendumului are la bază o iniţiativă cetăţenească, iar voinţa românilor nu poate fi neglijată.

“Nu mă pot opune unei decizii a milioane de români care au semnat petitiţia privind modif icarea Constituţiei şi redefinirea termenului de <familie>. Din punctul meu de vedere, ca familist convins, este necesar acest referendum. Sigur că şi partea de cheltuieli financiare e un aspect important însă, în condiţiile în care s-a început acest demers, în urmă cu doi sau trei ani, el trebuie materializat într-un fel sau altul, nu poţi neglija dorinţele cetăţenilor ” , considera deputatul PSD Iuliu Nosa.

Şi senatorul PMP Cristian Lungu spune că formularea actuală din Constituţia României privind familia lasă loc de interpretări.

“ Efortul financiar, atunci când vine vorba de democraţie, este unul care trebuie făcut. Am avut alegeri parlamentare, europarlamentare, locale, prezidenţiale, tocmai pentru a ne trimite aleşii în diferite organe de conducere. Când vine vorba de referendumul pentru familie, actualul articol 48 din Constituţie vorbeşte foarte vag şi interpretabil despre cum se defineşte familia în România. Sexul biologic nu este definit foarte bine, putându-se interpreta că ar putea fi doi barbaţi sau două femei . De asemenea, din formularea actuală s-ar putea înţelege şi că ar putea fi chiar trei persoane implicate, pentru că <soţi> poate să însemne, doi, trei, patru sau cinci. Anul trecut, în Columbia a fost legalizată căsătoria între trei persoane, mai exact între trei bărbaţi, iar actuala formă a Constituţiei noastre ar putea permite şi asemenea interpretări. Din acest punct de vedere, cred că e esenţial ca actuala formulare să fie înlocuită cu <familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie>” ,spune senatorul PMP Cristian Lungu.

Deputatul UDMR Sereş Deneş consideră şi el că acest referendum trebuie organizat, atâta timp cât reprezintă dorinţa a trei milioane de români.

“Din punctul meu de vedere, este o iniţiativă cetăţenească, semnată de trei milioane de cetăţeni, iar în aceste condiţii nu poţi să nu-i acorzi importanţa cuvenită. Discuţii sunt multe vizavi de reglementarea cerută de iniţiatori. Sigur, Constituţia noastră prevede căsătoria dintre soţi, dar nu e foarte precisă şi se poate interpreta. Nu este altceva decât o reglemenatare. Formularea <între un bărbat şi o femeie> este mai precisă şi fără echivoc. Eu, în Parlament, am votat această iniţiativă şi trebuie să-i dăm curs. Trei milioane de oameni nu sunt deloc de neglijat, chiar dacă acest lucru presupune un efort bugetar” , crede deputatul UDMR Sereş Deneş.

Deputatul PNL Lucian Bode susţine acest demers dar spune că este extrem de important ca politicul să nu se amestece, în niciun fel, în această acţiune.

“Noi am spus că politicul nu trebuie să se implice în acest demers din respect pentru cei trei milioane de români care au semnat pentru acest demers. Până la urmă e o chestiune de conştiinţă şi orice formă de extremism, într-o parte sau alta, ar dăuna acestei iniţiative. Orice fel de politizare ar compromite acest referendum, orice confruntare între cei care susţin şi cei care nu susţin acest demers, cu eventuale atacuri dintr-o parte sau din alta, ar compromite, de asemenea, acest demers. Până la urmă, ţine de educaţia fiecăruia. Eu, din punctul meu de vedere, voi participa la acest referendum şi voi vota în favoarea acestui demers, spunând DA, pentru susţinerea demersului Coaliţiei pentru familie. Ceea ce va face fiecare membru PNL rămâne la aprecierea lui. Fac un apel pe această cale către toate partidele politice din Sălaj să nu politizeze acest referendum, să nu se implice cu structuri de partid în acest demers. Nu ar face altceva decât să compromită definitiv acest demers, justificat fie şi prin prisma celor trei milioane de semnături, ca să nu mai spun din punct de vedere al naţiunii române, o naţiune creştină. Sigur că, dacă ne raportăm la ce am putea face cu aceşti bani, am găsi foarte multe lucruri sau acţiuni pe care le-am putea întreprinde. Dar, de foarte multe ori, lucrurile care ţin de conştiinţă, de principii şi valori nu pot fi , din punctul meu de vedere, măsurate în bani”, crede deputatul PNL Lucian Bode.

Cheltuielile cu organizarea referendumului vor ajunge la aproximativ 164 de milioane de lei, adică în jur de 22 de milioane de euro, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu. Acesta va avea loc în 6 şi 7 octombrie, iar întrebarea care se va regăsi pe buletinele de vot va fi "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?". Românii vor trebui să răspundă cu "Da" sau "Nu".