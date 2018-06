PNL depune moţiune de cenzură cu şanse minime de izbândă împotriva Guvernului Dăncilă

PNL depune miercuri moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Reprezentanţii PNL acuză puterea că s-a folosit de Curtea Constituţională pentru a „amputa” atribuţiile preşedintelui Klaus Iohannis. De cealaltă parte, partidul de la putere consideră că moţiunea de cenzură este neîntemeiată, iar şansele ca aceasta să treacă sunt minime.

Moţiunea de cenzură care va fi depusă de PNL în Parlament în data de 20 iunie se intitulează „Opriţi Guvernul marionetă!”. Liberalii acuză partidul de la putere că a folosit Curtea Constituţională a României pentru „a amputa” atribuţiile preşedintelui Klaus Iohannis. „PSD, cu mâna CCR, a mutat astfel decizia privitoare la revocarea procurorilor marilor parchete în curtea ministrului Justiţiei, ministru numit politic care poate lua oricând decizii politice arbitrare, înlocuind procurori în funcţie de interese politice. Această abordare contravine poziţiei Uniunii Europene care s-a poziţionat împotriva politizării justiţiei”, scrie în textul moţiunii.

Preşedintele executiv al PSD Sălaj, deputatul Iuliu Nosa, consideră că moţiunea nu are nicio şansă să treacă, însă apreciază că este dreptul constituţional al opoziţiei să îşi manifeste nemulţumirile prin astfel de moţiuni. „Din informaţiile mele, până în acest moment nu au numărul necesar de semnături pentru a putea depune moţiunea, aşteptăm să vedem ce se va întâmpla. Miercuri ziceau ei că intenţionează să anunţe depunerea ei. Categoric, nu va avea nicio şansă de izbândă. În fiecare sesiune parlamentară, acesta este mijlocul prin care opoziţia îşi manifestă nemulţumirile legate de actul de guvernare”, spune deputatul Iuliu Nosa, preşedinte executiv al PSD Sălaj.

Un aspect demn de luat în calcul îl semnalează UDMR. Seres Denes, liderul UDMR Sălaj, spune că nu putem trânti un guvern până nu ştim exact pe cine punem în loc. În opinia sa, este riscant ca opoziţia să arunce ţara într-un hău, motiv pentru care maghiarii nu vor sprijini moţiunea. „Având în vedere impactul unei moţiuni de cenzură, care are ca scop schimbarea Guvernului, noi trebuie să cunoaştem în primul rând obiectivele şi conţinutul moţiunii de cenzură. Trebuie să cunoaştem şi pasul următor. Dacă pică Guvernul, ce urmează? În aceste condiţii, va trebui să cunoaştem exact dacă opoziţia are forţa necesară să acceadă la o nouă guvernare, care e componenţa, cine e prim-ministrul şi care e programul de guvernare. În lipsa acestor informaţii suntem dezarmaţi, în sensul că nu putem să votăm moţiunea dacă nu cunoaştem aceste elemente, care sunt foarte importante pentru a vedea şi continuarea. Nu e suficient să schimbi actuala guvernare, trebuie să vedem şi ce se întâmplă după. În aceste condiţii, noi spunem că nu are niciun rost moţiunea. Nu putem aşa, de azi pe mâine, să aruncăm ţara într-un hău, fără să ştim pe ce mâini, la cine. Vă daţi seama că e riscant, nu poţi să te joci cu asemenea chestiuni”, spune liderul UDMR Sălaj, Seres Denes.

De cealaltă parte, liderul PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode, este optimist şi crede că, la momentul votului, numărul celor care vor susţine moţiunea va fi chiar mai mare decât numărul semnatarilor acesteia. „În acest moment noi strângem semnături, până miercuri, în 20 iunie, când o să o depunem, iar din momentul în care vom vedea câte semnături au fost date pentru depunerea moţiunii, vă asigur că până la momentul votării ei în plenul reunit al Parlamentului, numărul celor care vor susţine acest demers al PNL va fi mai mare decât al celor care au semnat pentru depunerea moţiunii. Noi urmărim să obţinem votul a minim 233 de parlamentari, pentru ca Guvernul Dragnea +Dăncilă să fie demis”, spune deputatul PNL Lucian Bode.

Pentru ca moţiunea de cenzură să treacă, ar fi nevoie de 233 de voturi „pentru”. Asta, în condiţiile în care la Camera Deputaţilor şi la Senat, PNL, USR, PMP şi deputaţii neafiliaţi din partidul Pro România, fondat de Victor Ponta, ar putea aduna în total doar 165 de voturi. De cealaltă parte, partidele de la putere, adică PSD, ALDE şi UDMR, dispun de un total de 293 de voturi, mai mult decât suficient pentru a respinge fără probleme moţiunea de cenzură a Opoziţiei.

Măsurile luate de Guvern nu au făcut decât să "afunde economia ţării".

Liberalii au deja experienţa unei moţiuni de cenzură care a fost respinsă la vot. Anul trecut, pe 23 noiembrie, plenul reunit al Parlamentului a respins moţiunea de cenzură prin care PNL cerea demisia premierului de atunci, Mihai Tudose. Moţiunea a fost votată de 159 de aleşi, dar pentru a demite Guvernul ar fi fost nevoie de minimum 233 de voturi în favoarea moţiunii.