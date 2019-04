PNL critică dur bugetul gândit de Consiliul Judeţean, pentru funcţionarea şi dezvoltarea Sălajului

În şedinţa de Consiliu Judeţean de marţi, 16 aprilie, a fost supus la vot proiectul de buget al judeţului pe anul 2019. Consilierii judeţeni liberali au votat împotrivă, criticând, în termeni duri, modul în care acesta a fost gândit. Subiectul a fost abordat vineri, 19 aprilie, în carul unei conferinţe de presă susţinută de PNL Sălaj.

„Eu şi colegii am votat împotriva bugetului propus de PSD-UDMR. Vorbim de un buget al sărăciei şi al subdezvoltării. În linii mari, 65 la sută din buget merge pentru funcţionare şi doar 35 la sută pentru dezvoltare. Astfel, deşi aveam la dispoziție peste 28 de milioane pentru a sprijini primăriile, PSD a decis să acorde doar aproximativ jumătate din aceşti bani, deşi noi am solicitat alocarea lor integrală. Astfel, colegii noştri primari sunt puşi în situaţia de a nu-şi putea creiona propriile bugete locale şi au mari probleme în a asigura buna funcţionare a localităţilor, plata salariilor şi a indemnizaţiilor. Probabil, PSD încearcă, aşa după cum au arătat colegii mei şi în şedinţa CJ, să păstreze diferenţa pentru perioada post 26 mai, când aleşii locali, în funcţie de rezultatul de la urne vor fi felicitaţi sau mustraţi financiar”, spune Paul Maghiu, vicepreşedinte al PNL Sălaj şi consilier judeţean.

Acesta a acuzat Consiliul Judeţean că foloseşte banii contribuabililor pentru lucruri mai puţin importante. “Dacă despre dezvoltare, parc industrial, proiecte relevante, nu putem vorbi, conducerea PSD-istă a CJ consideră important să cheltuie banii contribuabililor pe o maşină hibrid (36.000 de euro), un server de aproape jumătate de miliard în lei vechi, o multifuncţională laser de peste 200 de milioane de lei vechi etc,. Din păcate, şi 2019, la fel ca 2018 stă sub spectrul subdezvoltării – anul trecut 172 milioane lei s-au dus pe cheltuieli de functionare, 9 milioane lei cheltuieli de dezvoltare, dintr-un total de 181 realizari - rezulta ca pentru cheltuieli de dezvoltare am avut 5 la suta realizari, iar pentru functionare 95 la sută din total cheltuieli ale judeţului”, a adăugat el.