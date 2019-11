Pneumonia ucide 900 de copii pe an

În România, în fiecare an, mor aproximativ 900 de copii din cauza pneumoniei.

Numai în ultima săptămână, în judeţul Sălaj au fost înregistrate 143 de cazuri de pneumonie, cu 6,7 procente ami mult comparativ cu săptămâna precedentă. Aproape o treime dintre ele au fost la grupa de vârstă 15+49 ani. Pentru aproximativ un sfert dintre cei diagnosticaţi cu pneumonie a fost necesară spitalizarea pentru supraveghere medicală şi administrarea tratamentului.

Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei este marcată, în fiecare an, în12 noiembrie şi a fost înfiinţată în 2009, la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Scopul marcării acestei zile este acela de a conştientiza gravitatea acestei boli, mai ales la copiii cu vârsta sub 5 ani. Pneumonia este una dintre principalele cauze ale deceselor la copiii sub cinci ani, în ciuda faptului că este uşor de prevenit şi de tratat. Persoanele care trăiesc în comunităţile sărace prezintă cel mai mare risc de a face pneumonie.

La nivel global, pneumonia şi diareea au cauzat împreună aproape unul din patru decese care au avut loc la copiii sub cinci ani, în 2016.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, vaccinurile pneumococice conjugate sunt aprobate pentru imunizare în vederea prevenirii bolilor invazive, a pneumoniei la sugari şi copii, de la 6 săptămâni de viaţă până la 5 ani. Peste 99 la sută din decesele provocate de pneumonie sunt înregistrate în ţările în curs de dezvoltare, unde accesul la serviciile medicale şi tratamente nu este posibil pentru mulţi copii.

Şi Societatea Română de Pediatrie a tras un semnal de alarmă asupra incidenţei ridicate a acestei boli în România, deoarece, în anul 2010, 29 la sută dintre cazurile de mortalitate infantilă, la categoria de vârstă 0-5 ani, au fost provocate de această boală. Societatea Română de Pediatrie recomandă vaccinarea copiilor împotriva pneumococului şi Haemophilus Influenzae tip B (Hib), iar ca măsuri de protecţie alăptarea exclusivă în primele şase luni şi o alimentaţie echilibrată până la vârsta de cinci ani; spălarea pe mâini şi accesul la apă curată şi mijloace sanitare.