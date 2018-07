Plan de măsuri pentru prevenirea introducerii Pestei Porcine Africane în județul Sălaj

În contextul evoluţiei Pestei Porcine Africane la mistreţi pe raza județului Satu Mare și a faptului că există o continuitate pe raza județului Sălaj, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă convocat în ședință a stabilit un plan de măsuri pentru prevenirea introducerii bolii în județul Sălaj din focarele confirmate la mistreţi pe raza judeţului Satu Mare, astfel că în anumite zone au fost impuse restricții, începând de miercuri, 4 iulie.

Localitățile infectate pe teritoriul județului Sălaj sunt Bobota, Camăr, Dumuslău, Carastelec, Măerişte, Doh, Mălădia, Criştelec, Pusta, Bilghezd, Uileacu Şimleului, Zalnoc, iar zona în care se desfășoară un control temporar cuprinde localitățile Derşida, Sărmăşag, Şumal, Leşmir și Zăuan Băi.

Se recomandă ca porcii din exploatațiile aflate în zona infectată să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la niciun produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație; să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.

De asemenea, în zonele stabilite ca infectate și în exploataţiile cu porci domestici s-a decis: să se efectueze un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile; acesta este actualizat de proprietar. Informațiile conținute în recensământ se prezintă la cerere și se pot verifica la fiecare inspecție. Cu toate acestea, în ceea ce privește exploatațiile în aer liber, primul recensământ se poate efectua pe baza unei estimări; pe cât posibil asigurarea de mijloace corespunzătoare de dezinfecție și dacă este necesar, de dezinsecție utilizate la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației înseși; luarea măsurilor de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor şi încălţămintelor cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) aplicate de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane; toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se găsesc în exploatație să fie notificaţi medicului veterinar pentru a fi supuși unui test de depistare a pestei porcine africane; nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort și niciun material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de porcine; porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor să nu părăsească zona infectată.

În fondurile de vânătoare din zona infectată se întreprind următoarele: se suspendă vânătorile la toate speciile; se suspendă administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților, cu excepţia zonelor în care s-au semnalat pagube în culturile agricole; se interzice circulaţia animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, etc.) prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanţa; se interzice accesul, din orice motive, a persoanelor neautorizate în aceste păduri; se vor efectua inspecţii/patrulări zilnice pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi de către personalul propriu al fondurilor de vânătoare supuse restricţiilor; se vor colecta mistreții găsiți morți la puncte de colectare prestabilite; se vor anunța medicii veterinari oficiali, care vor recolta probe specifice în direcția pestei porcine africane; se vor ecarisa carcasele de mistreți în unități autorizate sanitar veterinar sau, după caz, prin metode alternative (îngropare sub supraveghere sanitar veterinară oficială).

În zona de control temporar din fondurile de vânătoare se întreprind următoarele: se suspendă vânătorile la goană la toate speciile, fiind admise doar vânătorile la pândă; se suspendă administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților, cu excepţia zonelor în care s-au semnalat pagube în culturile agricole; se interzice circulaţia animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, etc.) prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanţa; se interzice recoltarea fructelor de pădure, ciupercilor etc. din aceste păduri; se vor efectua inspecţii/patrulări cel puțin la un interval de două zile pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi; se vor colecta mistreții găsiți morți la puncte de colectare prestabilite; se vor anunța medicii veterinari oficiali, care vor recolta probe în direcția pestei porcine africane; se vor ecarisa carcasele de mistreți în unități autorizate sanitar veterinar sau dupa caz prin metode alternative (îngropare sub supraveghere oficială).

Fiecare Unitate Locală de Sprijin din județul Sălaj s-a decis să întreprindă de urgenţă următoarele; interzicerea organizării de târguri de animale, aglomerări de animale, expoziţii sau orice alte evenimente care implică mișcarea animalelor, în special a porcinelor; actualizarea listei cu personalul (15-25 persoane) nominalizat pentru intervenția în teren în caz de boli majore; actualizarea stocurilor de materiale, echipamente și utilaje necesare intervenției în teren în caz de boli majore (ex: salopete, cizme, lopeti, găleti, saci, mături, remorcă, încărcător - buldoexcavator, generator curent, etc.).