Petrecere de Ziua Copilului la Ratin

In data de 29 Mai, ASER a avut bucuria sa se afle in satul Ratin, Comuna Crasna, impreuna cu Corina Turcas si asociatia "Impreuna-i vom face fericiti", dar si cu alti oameni cu suflet mare, pentru a sarbatori impreuna "Ziua Internationala a Copilului." Evenimenul s-a derulat in Caminul Cultural, cu sustinerea primarului comunei Crasna. Cu aceasta ocazie 150 de copii rromi au primit in dar 150 de motive de bucurie, in forma de dulciuri, pizza, bauturi racoritoare, cantece, dansuri, oameni buni si dragi. Reprezentantii asociatiei multumesc tuturor celor care au facut posibila aceasta zi si au contribuit la organizarea actiunii.