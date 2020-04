Peste 26.000 de puieți plantați în 12 județe, printre care și Sălajul

Iniţiativa naţională de împădurire pe bază de voluntariat Plantăm fapte bune în România a bifat cel mai productiv sezon de împădurire din perspectiva numărul de puieţi plantaţi. Contextul cauzat de pandemia de COVID-19 a dus la distanţare socială şi, implicit, la necesitatea organizării acţiunilor de primăvară fără voluntari. Peste 260.000 de puieţi au fost plantaţi pe o suprafaţă de 59 de hectare, în lunile martie şi aprilie ale acestui an. Restricţiile impuse de pandemia de COVID-19 au determinat organizarea acţiunilor cu ajutorul firmelor de împădurire care şi-au continuat activitatea. Terenurile pregătite în localităţi din judeţele: Argeş, Bacău, Buzău, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea au fost acoperite cu puieţi de: stejar, gorun, frasin, cireş păsăresc, molid, pin silvestru, larice, fag, glădiţă, salcâm şi mai multe specii arbustive.

"Faptul că am crescut atât de mult de la an la an precum şi susţinerea pe care am avut-o din partea zecilor de mii de voluntari şi sutelor de parteneri ne-au ajutat să menţinem traiectoria ascendentă şi sezonul acesta, în ciuda situaţiei dificile. Am depus, poate, de două ori mai mult efort decât în condiţii normale, dar avem satisfacţia că am împădurit o suprafaţă record, aproape 60 de hectare. Rămânem, totuşi, cu regretul că nu am avut alături de noi voluntarii, ne-a lipsit componenta educaţională, nu avem fotografiile acelea cu plantatorul extenuat dar fericit la culme. Dar sezoane de plantare mai sunt, iar noi nu ne oprim, astfel că o să ne revedem în efectiv complet cu prima ocazie!", a declarat Emil Ifrim, inginer silvic în cadrul Plantăm fapte bune în România.

Companiile care susţin iniţiativa au decis să se implice financiar în acţiunile de împădurire, chiar dacă prezenţa voluntarilor nu a mai fost posibilă.