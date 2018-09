Peste 14 mii de saci cu deşeuri au fost adunaţi de pe raza judeţului

15 septembrie a fost Zi de Curățenie Națională în România. Românii şi-au pus mănuşile, au luat saci şi au participat la Let`s Do It, România!, cea mai mare mobilizare de voluntari din ţară, cu scopul de a strânge deşeurile din arealele naturale. Încă de la primele ore ale dimineţii, sute de voluntari au venit la punctele de înregistrare, iar acţiunea s-a încheiat în jurul orei 15:00, când partenerii de la salubritate au început colectarea sacilor în vederea valorificării resurselor.

O primă estimare arată că 338.038 de voluntari au adunat 467.453 saci cu deșeuri în România. În topul județelor cu cei mai mulți voluntari se regăsesc Maramureș, cu 32.142 voluntari – 21.008 saci, Botoșani – 25.600 voluntari şi 21.000 saci şi Bihor, cu 23.000 voluntari, care au adunat 30.000 saci.

Şi sălăjenii s-au mobilizat la această acţiune. Nu mai puţin de 8.225 de persoane şi-au arătat disponibilitatea pentru a face curăţenie şi a scăpa mediul înconjurător de deşeurile care îl pot afecta. Aceştia au adunat circa 14.000 de saci cu deşeuri de pe raza judeţului, un număr însemnat la nivel naţional. „Am fost copleșiți de susținerea pe care a avut-o Let`s Do It, Romania! într-un an dificil din foarte multe puncte de vedere, de la contextul politic și social, la diverse provocări din partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reușit cea mai mare mobilizare de până acum. Chiar dacă, aparent, vorbim despre o singură zi de curățenie pe an, efectele ei se văd mult după în mentalitatea oamenilor despre deșeuri și despre puterea de a schimba în bine România. În urma ei rămân conștiința civică și respectul față de natură. Mulțumim tuturor celor care au dat câteva ore din timpul lor de week-end pentru Let`s Do It, Romania!”, a declarat Ionuț Iordăchescu, Project Manager.

La curățenie au participat peste 1.200 de primării, școli din toată țara, instituții județene, alături de companii, ONG-uri și centre de plasament. De asemenea, sute de soldați ai Armatei Române, angajați ai Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei Române au luat parte la Ziua de Curățenie Națională, dar și angajați ai penitenciarelor și deținuți.