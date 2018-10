Părerile politicienilor sălăjeni despre Referendum

După anunţarea prezenţei scăzute la vot şi imposibilitatea validării referendumului, politicienii sălăjeni consideră că de vină pentru rezultat ar putea fi insuficienta mediatizare corectă a acţiunii, dar şi asociera politicului cu aceasta. În timp ce unii politicieni cred că partidele ar fi trebuit să se implice mai mult, alţii spun că ar fi fost bine ca formaţiunile politice să stea deoparte. Cu o rată de participare la vot de 20,41 la sută, referendumul pentru modificarea Constituţiei nu poate fi validat. Politicienii sălăjeni spun că sunt dezamăgiţi de rezultat şi arată cu degetul, fiecare în parte, către potenţialii vinovaţi. Cât despre amestecul sau neamestecul politicului în acest demers, părerile sunt împărţite.

Liviu Balint, deputat PSD

„Din păcate, acest referendum a fost un fiasco. Îmi pare rău că nu s-au implicat mai mult cei responsabili. O să regrete acest lucru şi cei care comentează, şi cei care au boicotat acest referendum. Cei care nu au fost la vot nu au dreptul să comenteze. O să îşi idea seama în viitor de greşeala făcută. Din păcate, toţi politicienii au fugit de răspunderea pe care iniţial şi-au asumat-o. Guvernul a fost cel care a iniţiat acest referendum. S-a vrut detaşarea de acest subiect, dar nu trebuia să fie aşa. Din păcate, mulţi cu care am discutat nu au înţeles ce era scris pe buletinul de vot. Nu li s-a explicat suficient, cele două săptămâni de campanie au fost prea puţin pentru a explica ce înseamnă acest referendum. Ştiu că populaţia e sătulă de chestiile politice, dar, din păcate, acest referendum a fost un eşec pentru toată lumea. Rezultatul se va vedea în viitor”.

Cristian Lungu, senator PMP

„Referendumul s-a dovedit un recensământ, eu cred că acest 20 la sută e bazinul creştin conservator din România, care va trebui ocupat de un partid patriotic, european. Puţină lume ştie, în acest moment, că PMP este un astfel de partid, suntem creştin conservatori prin noul nostru statut, adoptat la congresul din iunie. Eu cred că neamestecul politicului a arătat, practic, câţi români cred cu adevărat în acest demers. Niciun partid nu şi-a mobilizat structurile de partid, sub nicio formă, ceea ce arată un lucru şi mai grav, faptul că electoratul nostru nu este extrem de educat politic. 20 la sută sunt oameni care nu vin la un scrutin dacă sunt chemaţi cu o plasă de alimente sau ceva de genul acesta.”

Iuliu Nosa, deputat PSD

„Personal, îmi pare rău pentru prezenţa scăzută care s-a înregistrat la această acţiune solicitată de peste trei milioane de români, un demers cetăţenesc absolut normal, firesc şi în interesul familiei. Dar acesta este rezultatul, respect decizia oamenilor şi mergem înainte. Politicul a fost amestecat doar sub aspectul organizării şi, sincer, la nivelul judeţului Sălaj eu am fost şeful campaniei electorale si am încercat să mobilizăm oamenii la vot să îşi spună punctul de vedere. Nu cred că i se poate reproşa unui factor politic această prezență slabă.”

Seres Denes, deputat UDMR

„Din punctul meu de vedere, sunt puţin dezamăgit în sensul că eu cred că lumea nu a înţeles ideea referendumului. Eu consider că societatea noastră este creştină, e purtătorul acestor valori care trebuiau consacrate în Constituţie. Eu cred că şi campania de informare a fost foarte scăzută, neadecvată, şi de aceea lumea nu a sesizat importanţa acestei acţiuni, de aceea prezenţa a fost slabă. Amestecul politicului nu îl văd aşa puternic, dimpotrivă. Cel puţin la noi, în Sălaj, politicul s-a cam abţinut de la a face campanie, nici să încurajeze, nici să descurajeze. Poate că un pic de campanie de informare era binevenită.”